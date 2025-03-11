11 березня, 03:06
Ворог просунувся на Торецькому напрямку та продовжує атакувати на Покровському: огляд фронту ISW
Основні тези
- Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку, про що йдеться в звіті ISW.
- Крім цього, вказується, що українські та російські сили нещодавно просунулися на Покровському напрямку.
- Ворожі сили також наступали біля Великої Новосілки, але не просунулися.
В Інституті вивчення війни опублікували новий звіт про перебіг бойових дій. В аналітичному центрі проаналізували зміни на лінії фронту.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.
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Що відбувається на фронті, за даними ISW
- В понеділок, 10 березня, російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, але не просувалися. Вони атакували на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська.
- Окупанти продовжували наступ на Куп'янському напрямку, але не підтвердили наступ. Загарбники продовжували наступ на напрямку Борова, але не просунулися. Вказується, що 9 і 10 березня російські війська наступали на північний схід від Борової поблизу Лозової, Загризове, Нової Кругляківки та Богуславки та на південний схід від Борової біля Греківки.
- Росіяни продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але не підтвердили наступ.
- Ворожі сили продовжували наступ на Сіверському напрямку, але не просунулися. Вони наступали на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та в напрямку Серебрянки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського.
- Окупаційні війська продовжували наступати біля самого Часового Яру, на північний схід від Часового Яру біля Григорівки, на південь від Часового Яру в напрямку Ступочок і Білої Гори та на південний схід від Часового Яру поблизу Курдюмівки. На цьому напрямку ворог не просунувся.
- Геолокаційні кадри, опубліковані 10 березня, показують, що російські сили нещодавно просунулися по вулиці Тоболенка в західному Торецьку. Російські війська наступали в самому Торецьку, на північ від Торецька біля Дачного, Кримського, Дружби, на захід від Торестка біля Щербинівки; і на південний захід від Торецька біля Валентинівки 9 і 10 березня.
Карти бойових дій / Зображення ISW
- Геолокаційні кадри, опубліковані 9 і 10 березня, показують, що Сили оборони нещодавно просунулися в центрі Шевченка (на південь від Покровська) і в східному Удачному (на південний захід від Покровська). Крім цього, кадри, опубліковані 10 березня, показують, що російські сили нещодавно просунулися до вулиці Московської в південній Тарасівці (на північний схід від Покровська).
- Російські джерела стверджували, що їхні війська просунулися на захід і південний захід від Костянтинополя та поблизу Багатиря (обидва на захід від Курахового) і Розлива (на південний захід від Курахового), але ISW не знайшов підтвердження цих тверджень.
- Ворог наступав на північ від Великої Новосілки біля Скудного та Веселого, на північний захід від Великої Новосілки біля Бурлацького, на захід від Великої Новосілки біля Привільного і на південний захід від Великої Новосілки біля Новополя 9 і 10 березня.
- Російські війська продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області, але жодного підтвердженого просування не зробили. Російський мілблогер заявив, що російські війська просуваються до Новоданилівки (на північ від Роботиного), але в ISW це не підтвердили.
- Ворожі війська 9 і 10 березня вели наступальні дії на Дніпровському напрямку в Херсонській області, але не просунулися.