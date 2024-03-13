"Бомби падають там, де ми пили каву": боєць ЗСУ розповів про штурми на Куп'янському напрямку

Українські воїни міцно тримають оборону в районі Куп'янська. Однак ворог не зменшує атаки й помітно посилив свої штурми, починаючи з жовтня 2023 року.

Політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що обстріли на цьому напрямку не припиняються ні на день. Ворог використовує ракети, КАБи, касетні боєприпаси.

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Що відбувається в районі Куп'янська

"Прилітають ракети, бомби падають поруч, там, де ми нещодавно пили каву. Ворог сюди лізе, але ми його стримуємо", – розповів військовослужбовець.

Сили оборони будують укріплення. Навіть Володимир Зеленський відзначив, що військові на цьому напрямку є добре укріплені. Водночас артилерія, міномети, дрони завдають ударів по логістиці ворога, по місцях дислокації його особового складу, по ремонтних базах. Військові працюють дуже влучно.

Російські БпЛА також літають. Їх багато. За час війни дрони стали потужною, майже вирішальною частиною бойових дій. Ніяка військова доктрина у жодній країні не передбачала, що дрони матимуть таке значення,

– зауважив Кирило Сазонов.

Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті

На початку повномасштабної війни, Україна завдяки дронам завдала ворогу надзвичайно сильної шкоди, великих втрат. Однак, на жаль, окупанти також навчаються і вже наздоганяють наших військових у цьому напрямку. Але Україна впроваджує нові розробки, масштабує виробництва, зокрема й для боротьби з ворожими засобами РЕБ.

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