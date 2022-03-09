Карта маршрутів, за якими будуть евакуйовувати людей на Київщині

9 березня 2022 , 10:16
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Джерело:

телеграм-канал Олексія Кулеби

9 березня з 9:00 до 21:00 оголошений режим припинення вогню. Це дозволило запустити гуманітарний коридор на Київщині. Уже відома карта маршрутів, за якими евакуйовуватимуть людей.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба виклав карту евакуаційних маршрутів з області. Згідно з нею, людей 9 березня вивозитимуть з-під обстрілів до столиці.

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Карта "зеленого коридору" на Київщині

Зазначимо, що евакуація відбуватиметься з Ворзеля, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля через Стоянку, а також Білогородку до міста Київ.

  • Розпочнеться вивезення цивільного населення об 11:30.

Так виглядають карти евакуації людей на Київщині:

Нагадаємо адреси для евакуації:

  • місто Ірпінь, готель "Ірпінь", вулиця Соборна, 105Б
  • місто Ворзель, Укрпошта, вулиця Курортна, 25
  • місто Буча, Бучанська міська рада, вулиця Енергетиків, 12
  • місто Гостомель, Виправна колонія, вулиця Мирна, 3А
  • місто Бородянка, Церква, вул. Православна – вулиця Центральна
  • місто Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 220

Евакуаційний транспорт уже відправився до населених пунктів. Додамо, що вибратися можна буде також і на власному транспорті. Наголошуємо, що у пріоритеті для евакуації жінки, діти, а також люди поважного віку.

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Автор: Назарій Лазур