Карта маршрутів, за якими будуть евакуйовувати людей на Київщині
Джерело:телеграм-канал Олексія Кулеби
9 березня з 9:00 до 21:00 оголошений режим припинення вогню. Це дозволило запустити гуманітарний коридор на Київщині. Уже відома карта маршрутів, за якими евакуйовуватимуть людей.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба виклав карту евакуаційних маршрутів з області. Згідно з нею, людей 9 березня вивозитимуть з-під обстрілів до столиці.
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Карта "зеленого коридору" на Київщині
Зазначимо, що евакуація відбуватиметься з Ворзеля, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля через Стоянку, а також Білогородку до міста Київ.
- Розпочнеться вивезення цивільного населення об 11:30.
Так виглядають карти евакуації людей на Київщині:
Нагадаємо адреси для евакуації:
- місто Ірпінь, готель "Ірпінь", вулиця Соборна, 105Б
- місто Ворзель, Укрпошта, вулиця Курортна, 25
- місто Буча, Бучанська міська рада, вулиця Енергетиків, 12
- місто Гостомель, Виправна колонія, вулиця Мирна, 3А
- місто Бородянка, Церква, вул. Православна – вулиця Центральна
- місто Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 220
Евакуаційний транспорт уже відправився до населених пунктів. Додамо, що вибратися можна буде також і на власному транспорті. Наголошуємо, що у пріоритеті для евакуації жінки, діти, а також люди поважного віку.
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