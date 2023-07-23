Притула продав мапу Буданова з розірваною Росією: куди волонтер спрямує гроші

Український телеведучий та волонтер Сергій Притула на аукціоні продав мапу глави ГУР Кирила Буданова. Власне, на ній зображена поділена Росія.

У неділю, 23 липня, стало відомо про продаж мапи за 14 мільйонів гривень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на трансляцію благодійного аукціону на ютуб-каналі Сергія Притули.

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Мапу Буданова продано!

Власне, Фонд Серія Притули планує ці гроші скерувати на масштабний збір, мета якого придбати п'ять комплексів БпЛА EOS для Головного управління розвідки за 120 мільйонів гривень.

Виручені кошти підсилять наш збір "Виявляємо та знищуємо" на 5 безпілотних комплексів EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів ГУР,

– йдеться в описі до запису трансляції аукціону.

Як відбувався благодійний аукціон щодо продажу мапи Буданова: дивіться запис

Згодом сам волонтер у телеграм-каналі констатував, що мапа була продана чоловіку, на ім'я Михайло. Він подякував всім глядачам за активність в чаті й команді фонду за допомогу в організації аукціону.



Притула та мапа розділеної Росії / Фото з його телеграм-каналу

Зверніть увагу! Збір на дрони для розвідки триває. До нього може долучитись кожен охочий. Реквізити:

Монобанка;

ПриватБанк:

PayPal – serhiy.prytula.kyiv@gmail.com;

Інші реквізити – за посиланням.

Зазначимо, що початкова сума продажу цієї мапи становила 400 тисяч гривень. Саме від неї стартували усі подальші ставки.

Більше про славнозвісну карту

Вперше карту розділеної Росії помітили в кабінеті голови Головного управління розвідки Кирила Буданова ще в грудні 2022 року під час одного з інтерв'ю.

На мапі чорним маркером обведені Курська і Бєлгородська області, а також Кубань. Окрім того, Калінінградська область підписана "ФРН", на Карелії та північному заході стоїть літера "Ф".

Водночас Кавказ називався "Ічкерією", центральні області та частина Сибіру підписані "ЦАР", на Далекому Сході – буква "К", на Курильських островах – "Японія".

До теми Розвідник, що не дає хибних прогнозів: біографія глави ГУР Кирила Буданова

Сам керівник ГУР ніколи не коментував прямо, що означає ця карта в його кабінеті. З'явилась вона між 5 і 7 березня 2022 року. Однак, за словами розвідника, кожен бачить на мапі те, що хоче бачити.