"Смертельно небезпечно": пропагандисти перелякані через карту Буданова з "розчленованою" Росією

Карта з розділеною Росією, яка висить у кабінеті Кирила Буданова, не на жарт налякала російських пропагандистів. На одній з російських телепрограм, запрошений "експерт" заявив, що мапа є "смертельно небезпечною річчю".

Це викликало хвилювання у кремлівських посіпак. Детальніше про те, що так занепокоїло пропагандистів, читайте в матеріалі 24 каналу.

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"Так буде розділена Росія": пропагандисти стривожилися через мапу

На своєму шоу "60 мінут" кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва разом зі спеціально запрошеним "експертом" розглядала світлини мапи, яка висить у кабінеті керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Пропагандисти, як завжди, побачили в цьому "теорію змови" і нажахалися, що таким чином Україна та Захід збираються "розчленувати" Росію.

Пропагандистка Скабєєва розглядає карту з кабінету Буданова / Скриншот з шоу

Ось ця карта, яку повісив собі Буданов – так буде розділена Росія. Ось до цього вони нас готують. Тому такий поділ – це смертельно небезпечна річ і про це забувати не можна,

– заявив "експерт".

"Фахівець" також журливо додав, що ЗСУ готується до "великомасштабної наступальної операції", аби знищити ворога. Водночас, на його думку, росіяни можуть атакувати "як мінімум до літа".

"Експерт" про "плани України" щодо майбутнього Росії / Скриншот з шоу

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