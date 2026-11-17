17 листопада, 20:37
Російські БпЛА продовжують тероризувати Україну: де є загроза
Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджали про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
Куди летять російські цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
20:33, 17 листопада
Реактивний БпЛА курсом на Дніпро.
20:31, 17 листопада
КАБи на Харківщину.
20:23, 17 листопада
Реактивний БпЛА з Вінниччини – на Хмельниччину
20:14, 17 листопада
Козятин
20:08, 17 листопада
Реактивний БпЛА з Київщини в напрямку Вінниччини (Погребище)
19:52, 17 листопада
Вишгород.
19:47, 17 листопада
Реактивний БпЛА через Велику Димерку у напрямку Києва.
19:41, 17 листопада
КАБи на Дніпропетровщину.
19:40, 17 листопада
Реактивний БпЛА на Миколаїв з півдня.
19:36, 17 листопада
Реактивний БпЛА через Бровари у напрямку Києва.