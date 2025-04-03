Росіяни просуваються на Півдні, а ЗСУ на Покровському напрямку, – ISW

Аналітики ISW виклали карти фронту на 2 квітня. Вони повідомили про багато непідтверджених просувань росіян і про те, що захопили окупанти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Карти фронту на 2 квітня від ISW

Слід сказати, що на Покровському напрямку є просування і росіян, і Сил оборони.

Росіяни намагалися наступати вздовж кордону з Сумщиною та в Бєлгородській області, але підтверджених просувань немає. На Курщині діють артилерійські підрозділи російського батальйону спеціального призначення "Арбат", колишній 1-й корпус армії "ДНР", Південний військовий округ.

Окупанти 1 і 2 квітня проводили наступальні дії на північ від міста Харків поблизу Липців і на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська. На Куп'янському напрямку нема підтверджених даних про їхній успішний наступ.

Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Куп'янська в районі міжнародного кордону в районі Кам'янки і Красного Першого, на північ від Куп'янська в районі Кіндрашівки і Малої Шапківки, на схід від Куп'янська в районі Піщаного і Степової Новоселівки.

Карти бойових дій в Україні від ISW на 2 квітня

У напрямку Борової ворогові також не вдалося просунутися. Росіяни провели наступальні операції на північний схід від Борової в районі Новоєгорівки, Загризового та Нової Кругляківки, а також на схід від Борової в районі Новоєгорівки та Новолюбівки.

На Лиманському напрямку також нема підтверджених успіхів. Окупанти проводили наступальні операції на північ від Лиману біля Катеринівки, Нового, Зеленої Долини та Новомихайлівки; на північний схід від Лиману біля Колодязів, Мирного та Ямполівки; та на схід від Лиману біля Діброви та Торського 1 і 2 квітня.

Те саме було і на Сіверському напрямку. Російські війська атакували на північ від Сіверська в напрямку Серебрянки; на північний схід від Сіверська біля Білогорівки та Григорівки; на схід від Сіверська біля Верхньокам'янського; та на південний схід від Сіверська біля Івано-Дар'ївки 1 і 2 квітня.

Схожа ситуація і під Часовим Яром. Російські війська атакували біля самого Часового Яру; на північ від Часового Яру біля Новомаркового; на південний схід від Часового Яру біля Курдюмівки та Озарянівки; та на південь від Часового Яру в напрямку Предтечиного та Ступочок 1 та 2 квітня.

Можливо, росіяни захопили Олександропіль на південний захід від Торецька. Принаймні про це свідчить відео з геолокацією, де зображено підняття триколора. Російські війська атакували 1 та 2 квітня поблизу самого Торецька; на північ від Торецька біля Дачного та Диліївки; на схід від Торецька біля Кримського; на захід від Торецька біля Романівки, Щербинівки та Леонідівки; та на південний захід від Торецька біля Пантелеймонівки, Олександрополя, Валентинівки та Сухої Балки.

На Покровському напрямку є просування обох сторін, підтверджені геолокацією. ЗСУ нещодавно просунулися на південний схід від Котлиного (на південний захід від Покровська). Окупанти - в західній частині Лисівки (на південний схід від Покровська) і на південний схід від Богданівки (на південний захід від Покровська).

Російські війська провели наступальні операції на захід від Курахового біля Андріївки та Костянтинополя і на південний захід від Курахового біля Розлива 1 і 2 квітня.

І нещодавно просунулися поблизу Великої Новосілки. Якщо конкретніше – на північний захід від Бурлацького (на північний захід від Великої Новосілки).

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, вказують на те, що російські війська нещодавно захопили Лобкове (на північний захід від Роботиного) і просунулися на схід і захід від цього населеного пункту.