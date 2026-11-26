В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 25 листопада. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Про це повідомляє ISW.

Яка ситуація на фронті

24 та 25 листопада російські війська продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумської області , проте не досягли просування, оскільки українські сили продовжували контратаки в цьому районі.

, проте не досягли просування, оскільки українські сили продовжували контратаки в цьому районі. Окупанти продовжували наступальні дії й на північ і північний схід від Харкова , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Російські джерела продовжують публікувати відеоматеріали, намагаючись хибно стверджувати, що ворожі війська утримують позиції в населених пунктах на напрямку Великого Бурлука – тих самих, які українські сили звільнили під час операції "Ведмежий капкан". 25 листопада російське угруповання військ "Північ" оприлюднило кадри, на яких, як стверджується, російські військовослужбовці піднімають прапори в Лукашовому, Хижняковому та Різниковому (усі – на північний схід від Великого Бурлука). Починаючи з 22 листопада, це угруповання щодня публікує відео підняття прапорів, намагаючись заявити про контроль над населеними пунктами, які українські сили зачистили під час операції. При цьому Інститут вивчення війни має підстави вважати, що ці відеоматеріали є застарілими. Станом на 20 листопада українські сили звільнили 204 квадратні кілометри території та щонайменше 14 населених пунктів на північ і північний схід від Великого Бурлука, поблизу державного кордону.

– тих самих, які українські сили звільнили під час операції "Ведмежий капкан". 25 листопада російське угруповання військ "Північ" оприлюднило кадри, на яких, як стверджується, російські військовослужбовці піднімають прапори в Лукашовому, Хижняковому та Різниковому (усі – на північний схід від Великого Бурлука). Починаючи з 22 листопада, це угруповання щодня публікує відео підняття прапорів, намагаючись заявити про контроль над населеними пунктами, які українські сили зачистили під час операції. При цьому Інститут вивчення війни має підстави вважати, що ці відеоматеріали є застарілими. Станом на 20 листопада українські сили звільнили 204 квадратні кілометри території та щонайменше 14 населених пунктів на північ і північний схід від Великого Бурлука, поблизу державного кордону. Російські та українські джерела надають суперечливу інформацію щодо контролю над селищем Куп'янськ-Вузловий . 25 листопада російське джерело оприлюднило відеозапис, на якому, як стверджується, військовослужбовець 47-ї танкової дивізії Росії ходить по селищу, заявляючи про встановлення російського контролю над цим населеним пунктом. Своєю чергою, 24 листопада український командир батальйону опублікував відео, на якому він іде через Куп'янськ-Вузловий, і заявив, що українські сили повністю контролюють цей населений пункт. Наразі ISW не має можливості підтвердити автентичність цих відеозаписів. Повний обсяг присутності російських та українських військ у селищі на даний момент залишається незрозумілим.

. 25 листопада російське джерело оприлюднило відеозапис, на якому, як стверджується, військовослужбовець 47-ї танкової дивізії Росії ходить по селищу, заявляючи про встановлення російського контролю над цим населеним пунктом. Своєю чергою, 24 листопада український командир батальйону опублікував відео, на якому він іде через Куп'янськ-Вузловий, і заявив, що українські сили повністю контролюють цей населений пункт. Наразі ISW не має можливості підтвердити автентичність цих відеозаписів. Повний обсяг присутності російських та українських військ у селищі на даний момент залишається незрозумілим. 24 та 25 листопада російські війська продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, проте просування не досягли.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Окупанти вели наступальні дії на схід від Слов'янська , проте не досягли просування, оскільки українські сили здійснили контратаки на південний схід від міста.

, проте не досягли просування, оскільки українські сили здійснили контратаки на південний схід від міста. Росія продовжувала наступальні дії на Костянтинівському напрямку , але не просунулася вперед.

, але не просунулася вперед. Російські війська продовжують проводити механізовані штурми на Добропільському напрямку , користуючись сприятливими погодними умовами. Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 25 листопада, українські сили завдали удару по бойовій машині піхоти та бронетранспортеру на південь від Добропілля. Це свідчить про те, що російські війська нещодавно просунулися в цій місцевості. Українська бригада, яка завдала ударів, повідомила 25 листопада, що російські сили здійснили механізований штурм, задіявши дві одиниці бронетехніки та 11 піхотинців. Ворог намагався скористатися сильним вітром і поганими погодними умовами, щоб знизити ефективність українських безпілотників. Туман, сильний вітер і дощ створюють складні умови для польотів українських дронів і погіршують видимість, через що операторам БпЛА потрібно більше часу для виявлення російських механізованих штурмових груп. У таких погодних умовах мета російських механізованих атак полягає не в тому, щоб просуватися непоміченими, а в тому, щоб швидко увійти в зону ураження, висадити піхоту або спробувати прорвати українські оборонні рубежі. Крім того, погана погода дозволяє російським військам відволікати наявні в українців засоби розвідки на свої бронемашини, що просуваються, і водночас здійснювати проникнення малими піхотними групами на інших ділянках.

, користуючись сприятливими погодними умовами. Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 25 листопада, українські сили завдали удару по бойовій машині піхоти та бронетранспортеру на південь від Добропілля. Це свідчить про те, що російські війська нещодавно просунулися в цій місцевості. Українська бригада, яка завдала ударів, повідомила 25 листопада, що російські сили здійснили механізований штурм, задіявши дві одиниці бронетехніки та 11 піхотинців. Ворог намагався скористатися сильним вітром і поганими погодними умовами, щоб знизити ефективність українських безпілотників. Туман, сильний вітер і дощ створюють складні умови для польотів українських дронів і погіршують видимість, через що операторам БпЛА потрібно більше часу для виявлення російських механізованих штурмових груп. У таких погодних умовах мета російських механізованих атак полягає не в тому, щоб просуватися непоміченими, а в тому, щоб швидко увійти в зону ураження, висадити піхоту або спробувати прорвати українські оборонні рубежі. Крім того, погана погода дозволяє російським військам відволікати наявні в українців засоби розвідки на свої бронемашини, що просуваються, і водночас здійснювати проникнення малими піхотними групами на інших ділянках. 24 та 25 листопада російські війська проводили обмежені наступальні дії на Новопавлівському та Олександрівському напрямках , проте просування не досягли.

, проте просування не досягли. Окупанти вели наступальні дії й на Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області , але теж не просунулися вперед.

та в , але теж не просунулися вперед. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про активність наземних сил на Херсонському напрямку 25 листопада.

До слова, у попередньому звіті аналітики повідомляли, що останнім часом українські сили просунулися вперед або утримали свої позиції на північний схід від Харкова.

Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 23 листопада, російські війська завдали удару по позиції українських сил у західній частині населеного пункту Вовчанські Хутори.

Це свідчить про те, що ЗСУ нещодавно просунулися або утримують позиції в західній частині цього села.