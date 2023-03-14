Картина з "Азовсталі" та автограф Залужного: "Рятуємо життя" зібрав 300 тисяч євро для України

Гуманітарна ініціатива Групи Метінвест "Рятуємо життя", що була створена в координації з Фондом Ріната Ахметова, представила результати своєї роботи партнерам і донорам на благодійному вечорі, що відбувся 8 березня в Мілані (Італія).

За рік великої війни Росії проти України проєкт допоміг майже 500 тисячам людей на суму 8 мільйонів 430 тисяч євро, з яких понад 2,4 мільйона євро пожертвували донори. Ще 300 000 євро на підтримку постраждалих на війні українців вдалося зібрати під час благодійного аукціону на самому заході.

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Про що відзвітували

Ініціативу "Рятуємо життя" створено від початку війни для допомоги Україні. Вона передбачає масштабну безперервну допомогу українцям харчами та предметами першої потреби. Для цього організовано два хаби у Польщі, де збирають, сортують та готують до відправлення гуртові вантажі. У координації з урядом України їх доставляють до міст і регіонів, де цієї підтримки потребують. За рік повномасштабного вторгнення українці з 70 територіальних громад отримали понад 4 тисячі тонн харчових продуктів і засобів гігієни. Донорами проєкту стали понад 200 компаній зі всього світу. До ініціативи долучилося 400 волонтерів та 10 фондів і громадських організацій.



Проєкт "Рятуємо життя" зібрав 300 тисяч євро на благодійному івенті для України / Фото Метінвест

Потужну підтримку від "Рятуємо життя" за рік війни отримала й медична галузь: до лікарень України доставлено медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на понад 246 тисяч євро.

Спільно з Проєктом підтримки протезування в Україні ініціатива повертає до повноцінного життя військових і цивільних, які постраждали під час війни. Процедуру протезування й лікування на різних стадіях проходять 34 людини, котрі перенесли ампутації кінцівок, а сім із них вже отримали протези вартістю від 10 до 30 тисяч євро.

Також "Рятуємо життя" допомагає психологічно відновлюватися постраждалим від війни жінкам і дітям. Завдяки реалізації спільної з "Фондом Маша" програми "Незламна мама" допомогу отримали 140 людей.



Проєкт "Рятуємо життя" зібрав 300 тисяч євро на благодійному івенті для України / Фото Метінвест

Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков подякував італійським та міжнародним партнерам "Рятуємо життя" за підтримку українців:

Друзі – головна сила, яку має Україна. Ви вже допомогли половині мільйона українців повернутися до нормального життя. Через лікування, психологічну реабілітацію, через щоденні потреби. Вони завжди пам'ятатимуть, що ви для них зробили. І я щиро дякую вам за це. Впевнений, що Україна боротиметься до перемоги на своїх умовах. І для мене було б великою честю, якби італійські компанії долучилися до відбудови України разом із нами.

Цього року проєкт має намір розширити допомогу: залучити до програми протезування щонайменше 70 постраждалих українців. Планується, що ще 200 ветеранів війни стануть учасниками реабілітаційних програм, а 500 матерів і 500 дітей пройдуть психологічне відновлення.

Що було на благодійному вечорі

Ініціатива "Рятуємо життя" зібрала в Мілані 185 представників великого бізнесу з Італії, Німеччини, Австрії, Болгарії, Польщі, Чехії, Бельгії та України.

Благодійний вечір розпочався з панельної дискусії щодо майбутнього України та внеску Італії у відбудову країни як на промисловому, так і на інтелектуальному рівні. В обговоренні взяли участь генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков, керівники таких компаній, як A2A Group, Acciaierie d'Italia, Danieli, Fratelli Cosulich та представник Європейської сталеливарної асоціації EUROFER.

"Я хочу подякувати Групі Метінвест, що заснувала гуманітарний проєкт "Рятуємо життя", який набуває ще більшого значення на тлі страшної ціни, яку заплатила Україна і Метінвест у цій війні. Сьогодні компанія продовжує працювати під постійною загрозою російських бомбардувань. Це найблагородніший спосіб віддати данину пам'яті сотням загиблих співробітників і тисячам відданих щодня в бою. Це повертає надію на майбутнє, надію, якій Італія хоче надати конкретики як в промисловому, так і в гуманітарному плані",

– відзначив президент Загальної конфедерації італійської промисловості (Confindustria) Карло Бономі.

Проєкт "Рятуємо життя" зібрав 300 тисяч євро на благодійному івенті для України / Фото Метінвест

Також із вітальними словами до гостей виступили заступник мера Мілана П’єрфранческо Маран та генеральний секретар Центральноєвропейської ініціативи Роберто Антоніоне.

Міжнародна спільнота з перших уст дізналася про те, яких поневірянь зазнали українці. Свої історії розповіли учасники програм "Рятуємо життя" з психологічної реабілітації та протезування. Юлія Фатєєва-Хохлова з маленькою донькою Алісою втратили на війні чоловіка й батька, який боронив країну в ЗСУ. А захисник України Анатолій Узлов із "Запоріжсталі" та працівник маріупольської "Азовсталі" Микола Бурлака пережили ампутацію рук і отримали протези.

Головним акцентом вечора став аукціон, на якому були представлені рідкісні артефакти воєнного та мирного життя українців від Метінвесту й зірок української культури та спорту. Всесвітньо відомий дім Bolaffi провів аукціон pro bono.

З молотка пішли 13 лотів, серед яких копія маріупольського муралу "Мілана" на сталі "Азовсталі", картина від Даші Кандинської, військовий прапор зі Зміїного острову, спецівка з бомбосховища "Азовсталі" з автографом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного футбольні аксесуари від клубу "Шахтар", футболка з підписом футболіста Михайла Мудрика, платівка від Джамали та інші. Загалом було зібрано 87 500 євро. Усі кошти від продажу лотів і зібрані на вечорі пожертви будуть спрямовані на протезування та реабілітацію постраждалих на війні українців.

"Рятуємо життя" привіз до Мілану фотовиставку зі світлинами регіонів України до та під час війни. Українську авторську кухню європейцям представляв відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. А завершив вечір концерт класичної музики від Молодіжного симфонічного оркестру України під керівництвом знаної на весь світ української диригентки Оксани Линів.