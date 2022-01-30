Картина стає тривожнішою, – Джонсон закликав Росію "уникнути катастрофічного вторгнення"

30 січня 2022 , 13:52
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Джерело:

твітер Бориса Джонсона

Борис Джонсон заявив, що на цьому тижні начальники оборонних відомств проінформували його про ситуацію поблизу кордону з Україною. Політик наголосив: картина стає тривожнішою.

Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон звернувся до Росії. Він закликав країну-агресорку до переговорів та "уникнути катастрофічного вторгнення".

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Картина стає все тривожнішою – я продовжую закликати Росію до переговорів та уникнення нерозсудливого та катастрофічного вторгнення,
– наголосив Джонсон. 

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