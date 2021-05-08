Ніколи знову: картинки-привітання з Днем пам'яті і примирення

День пам'яті і примирення – особливе свято, яке є знаковим для кожного українця. В цю сумну, однак врочисту подію кожен переживає відчуття патріотизму, великої любові й гордості за наш український народ і його героїчні подвиги у Другій світовій війні. Тож, вшануйте історичне минуле України і тих, хто безстрашно творив його ціною власного життя.

Редакція 24 каналу щиро вітає усіх українців з великим Днем пам'яті і примирення! Пам'ятаймо потужний вклад нашого народу у визволення від армії ворога, пам'ятаймо всіх тих, хто поліг у бою захищаючи рідну землю й її людей, пам'ятаймо, що не можна допустити такої трагедії знову!

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Хоч на Сході України досі триває війна, ми знаємо, що переможе той, хто чистий серцем і душею й дійсно захищає свою Батьківщину, як і 76 років тому. Борітеся й поборете!

Картинки-привітання з Днем пам'яті і примирення



День пам'яті і примирення: картинки



8 травня в Україні відзначають День пам'яті і примирення



Привітання з Днем пам'яті і примирення



День пам'яті і примирення: листівки зі святом



Картинки-привітання з 8 травня



З Днем пам'яті і примирення!



Вітання з 8 травня