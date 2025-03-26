У приватній школі Харкова дітей карають у "карцері"

В одній з приватних шкіл Харкова дітей за порушення карають у "карцері". Ба більше, таке покарання може бути й для батьків, якщо ті не дотримуються правил.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на освітню омбудсменку Надію Лещик.

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За що у приватній школі карають "карцером"

Як повідомила освітня омбудсменка, все частіше надходять звернення щодо порушень прав у приватних закладах освіти. Так, нещодавно у соціальних мережах почали обговорювати правила однієї з приватних шкіл Харкова. Ймовірно, мовиться про "Авторську школу Бойка" – приватний навчальний заклад у Шевченківському районі Харкова. Саме про "методику" цього закладу днями раніше писали у мережі.

За словами Лещик, у закладі освіти дітей карають "карцером", про що мовиться в офіційних правилах школи, які опубліковані у мережі. Так, у правилах школи мовиться, що "карцер – це покарання як для дітей, так і для батьків, платна послуга, яка оплачується згідно з додатковою угодою до основного договору про навчання".



У школі дітей та батьків карають "карцером" / Скриншот

Згідно з тими ж правилами, у "карцер" відправлять учнів, які порушують правила школи. Таке покарання можуть призначити, якщо зафіксовано рукоприкладство, шантаж, булінг, будь-які форми приниження, вимагання, крадіжка, розпиття алкогольних напоїв, прогулювання уроків чи навіть якщо учень жує гумку.

Також у "карцер" можуть відправляти учнів, які хочуть покращити свої бали. Крім того, якщо середній бал нижчий за можливості учня, то вчитель чи класний керівник може також призначити покарання.

Крім того, у правилах школи мовиться, що у якості "покарання" може бути й робота з психологом.

Покаранням за куріння та внесення на територію цигарок, електронних цигарок тощо є тиждень роботи з психологом над презентацією про шкоду паління з подальшим представленням учням, штраф та відрахування,

– мовиться у правилах школи.

Освітня омбудсменка обурена такими правилами приватної школи. Лещик заявила, що вже готує запити до відповідних органів. Крім того, омбудсменка зауважила, що на офіційному сайті відсутня ліцензія.

Окрім бажання побачити документи, на підставі яких заклад надає послуги, маю ще багато запитань до керівництва школи. Хочу зазначити, що карцер – приміщення, призначене для тримання ув'язнених і засуджених, які злісно порушують вимоги режиму і до яких застосовано стягнення на підставі статті 15 Закону України "Про попереднє ув'язнення" та статей 54, 132, 134 КВК,

– наголосила Лещик.

Також омбудсменка додала, що батькам під час вибору приватних навчальних закладів обов'язково слід звернути увагу на: