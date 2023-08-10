Україна передала Пентагону звіт щодо застосування касетних боєприпасів, – CNN

Україна надала Пентагону звіт про використання американських касетних боєприпасів у війні проти Росії. Ці снаряди ЗСУ отримали від США як військову допомогу.

З посиланням на українського чиновника, видання пише, що звіт охоплює дані як щодо кількості випущених касетних снарядів, так і знищених російських цілей.

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Зазначають, що ці дані Україна надала у відповідь на запит США у межах угоди про передачу ЗСУ артилерійських касетних снарядів, відомих як DPICM.

Зауважимо, що Пентагон поки не коментував ні звіт, ні інформацію щодо його отримання.

Раніше в інтерв'ю CNN міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що планує передати звіт своєму американському колезі Ллойду Остіну.

Що відомо про застосування касетних боєприпасів

На тижні видання The Wall Street Journal написало, що передані касетні боєприпаси американського виробництва дали новий імпульс контрнаступу ЗСУ для повернення територій.

Використання касетних боєприпасів заборонено конвенцією, яку ратифікували 111 держав. Україна, США та Росія не підписували цей документ. Водночас Україна зобов'язалася використати снаряди дотримуючись 5 принципів.

Зазначимо, що Росія вже давно застосовує касетні снаряди, вбиваючи українське населення. Водночас після того, як наші захисники отримали боєприпаси, вони почали скаржитися на нібито заборонену зброю.