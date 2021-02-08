Росія не зможе позбутися імперського минулого, поки Крим не повернеться в Україну, – Каспаров

Гаррі Каспаров заявив, що Росія не зможе позбутися свого імперського минулого, поки не буде вирішена кримська проблема. Колишній чемпіон світу з шахів вважає, що Росія повинна повернути Україні півострів.

Каспаров поділився своїм ставленням до російського опозиціонера Олексія Навального та питання повернення Кримського півострова Україні.

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Чому Росія повинна повернути Крим Україні

Ексчемпіон світу з шахів зазначив, що у нього є багато політичних розбіжностей з Олексієм Навальним, і Крим – одне з найболючіших питань. Зокрема, його позиція щодо півострова радикально відрізняється від позиції більшості російських опозиціонерів.

На мій погляд, Росія не зможе стати повноцінною демократією, позбутися від свого імперського минулого, поки не буде кардинально вирішена кримська проблема, і Крим не повернеться в Україну,

– зазначив Каспаров.

Він запевнив, що свою позицію не збирається змінювати ні на йоту.

Однак шахіст вважає, що тепер говорити про розбіжності з Навальним було б неправильно, тому що він став символом опору путінському режиму.

Які перспективи

"Боротьба з новими технологіями кремлівськими методами приречена на невдачу", – додав він. Тому рано чи пізно питання Криму повернеться до порядку денного.

Каспаров переконаний, що тоді Росія буде змушена поводитися по-іншому на міжнародній арені. А це, на його думку, дає надію, що ситуація з Кримом зрушить з мертвої точки.

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Що відомо про Гаррі Каспарова? Він – 1-й чемпіон світу з шахів, а також відомий критик режиму Путіна. У 2006 – 2007 роках долучився до організації низки "Маршів незгідних", був головою "Комітету-2008: вільний вибір". У 2007 році Каспарова висунули єдиним кандидатом від коаліції опозиційних сил "Інша Росія" на виборах президента Росії в березні 2008 року, проте ЦВК його не зареєструвала.