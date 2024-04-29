Розробники відомого антивірусу Kaspersky Lab допомагають створювати Росії військові дрони

"Лабораторію Касперського" ще на початку повномасштабного вторгнення внесли до переліку компаній, що загрожують безпеці. Минуло 2 роки, але компанія й далі знаходить шляхи для обходу обмежень й, ба більше, бере активну участь у розробці військових дронів для Росії.

Це вдалося встановити розслідувачам після того, як "Кібер Спротив" отримав 100 гігабайтів інформації та закритих даних російського товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Альбатрос". В рамках першого розслідування вдалося встановити, як окупанти приховують виготовлення "Шахедів" за "моторними човнами".

До теми Росіяни збирають у Татарстані "Шахеди", але пишуть, що це "моторні човни" – злиті документи

Ідея створення інтелектуальної системи для російських дронів

Kaspersky Lab – це російська компанія, яка розробляє програмне забезпечення та антивіруси, які відомі у всьому світі. Ще у 2017 році в США заборонили використовувати ПЗ "Лабораторії Касперського", оскільки існували підозри, що компанія використовує антивіруси для шпигунства.

Після початку повномасштабного вторгнення Kaspersky Lab внесли до переліку компаній, які загрожують безпеці США. Однак, попри санкції, російська компанія знаходить шляхи для просування власних технологій, адже у більшості країн світу до них не запроваджували обмежень, не заморожували активи й навіть не вводили заборону на продаж товарів.

Втім, російська компанія Kaspersky Lab дійсно може загрожувати нацбезпеці США. Так, журналістам вдалося встановити причетність "Лабораторії Каспєрського "до розробки технологій для військових дронів.

Все почалося ще у 2018 році, коли 6 росіян взяли участь у масштабному конкурсі "Одіссея" з розробки пошуково-рятувальних технологій нового покоління.

Тоді було оголошено 75 мільйонів рублів у вигляді грантів для переможців конкурсу від благодійного фонду "Система" (підрозділ АФК "Система" – одного з найбільших російських інвестиційних фондів). Серед 130 команд, які подавались на той конкурс, зараз важлива одна під назвою "ALB-поиск",

– наголосили журналісти.

Хоча "ALB-поиск" не здобув перемогу у конкурсі, однак їхня ідея отримала розвиток. Росіяни пропонували безпілотник з фотокамерою й надчутливим мікрофоном обладнати бортовим комп'ютером з навченою нейромережею. Дрон під час польоту мав фіксувати усі звуки й робити знімки, а нейромережа – одразу аналізувала б отриману інформацію. Якщо на знімках визначаються ознаки людини, то цей кадр разом з координатами відразу відправляють на базову станцію.

Коли почався конкурс, "Альбатрос" вже мав два типи дронів власної розробки: коптер і крило. Однак нейромережі, як такої, не було. Саме тому компанія запросила двох експертів – Владіміра Клєшніна і Владіміра Турова, які повинні були налагодити апаратну частину та стійку передачу даних і організувати навчання нейромережі. Тоді було запатентовано "Безпілотний літальний апарат літакового типу для виявлення людини, яка зникла", а нині цей патент – один з елементів презентацій "Альбатроса" для потенційних клієнтів.



Патент на "Альбатрос М5" / Фото InformNapalm

У "Лабораторії Каспєрського" на одній із презентацій офіційно підтвердили, що їхні технології використовуються на безпілотниках "Альбатрос".

Лабораторія Касперського використовує безпілотники компанії Альбатрос як носій для своїх інтелектуальних систем… В межах партнерства з російським виробником літальних апаратів "Альбатрос" рішення Kaspersky Neural Networks вже встановлені на безпілотний літак "Альбатрос М5" та промислових квадрокоптерів "Альбатрос Д1",

– мовиться на одному зі слайдів презентації, які цитують журналісти.



Слайд з презентації "Лабораторії Каспєрського" / Фото InformNapalm

Як Kaspersky Lab долучилися до розробки

Згідно зі злитими документами, які отримали журналісти, Туров, якого запросили до створення інтелектуальної системи для БпЛА, з 2018 року працює у Kaspersky Lab на посаді керівника проекту Antidrone (створення системи захисту від БпЛА), тому співпраця з "Альбатросом" для нього не є основним видом діяльності.



Туров один із розробників нейромережі для дронів / Фото InformNapalm

Як Клєшнін долучився до проєкту – поки що невідомо, однак від січня 2020 року він почав вести листування з корпоративної пошти компанії Kaspersky Lab.



Клєшнін почав писати з корпоративної пошти Kaspersky Lab / Фото InformNapalm

Компанія "Альбатрос" також не лишається осторонь і допомагає закуповувати західне обладнання для Kaspersky Lab. Після цього у "Лабораторії Каспєрського" створюють окремий напрям під назвою Kaspersky Neural Network, починають рекламувати дрон "Альбатрос М5", а згодом на сайті компанії відкрито заявляють про співпрацю з ТОВ "Альбатрос" і створення нейромережі для БпЛА.



Співпраця Kaspersky Lab з ТОВ "Альбатрос" / Фото InformNapalm

Однак дрони – це не єдина співпраця компаній. Як стало відомо, Kaspersky Lab також працює й над іншим проєктом – Kaspersky Antidrone. Мовиться про системи протидронової безпеки, орієнтовані на промислових споживачів.

Це комплекс радарів та відеоапаратури, яка фіксує польоти дронів на певній території. В основі всього – знову ж нейромережа. Якщо безпілотник залітає у певне місце, то система в змозі перехопити управління ним і повернути до точки вильоту. Про великий фінансовий успіх проекту писала російська редакція Forbes у березні 2023 року,

– зауважують журналісти.

Ясна річ, у російській компанії приховують замовників антидронових систем. Це пояснюють різними наративами про "делікатну історію", однак "Кібер Спротиву" вдалося отримати інформацію, що такі системи використовують на заводі в Челябінську, "Норднікель" – одному з найбільших металургійних комбінатів у Росії, а також на Мозирському НПЗ, який розташований у Білорусі.



Kaspersky Lab створює антидронові системи / Фото InformNapalm

До Білорусі антидронові системи постачаються вже після початку повномасштабного вторгнення – у березні 2023 року. Тоді ж у ЗМІ починається ширитися інформація, що "Альбатрос" переносить виробництво до Єлабуги. Однак після 24 лютого 2022 року в Kaspersky Lab припинили афішувати участь у розробці військових дронів "Альбатрос М5", але й про розрив співпраці не повідомляли.

"Альбатрос М5" працює як коригувальник артилерії

Журналістам вдалося встановити, що дрон "Альбатрос М5" працює як коригувальник артилерії. Ідея з'явилася ще у 2019 році й нині ворог активно використовує обладнаний нейромережею безпілотник на полі бою в Україні. І до цього доклали зусиль фахівці російської компанії Kaspersky Lab.

Розробники Kaspersky Lab допомогли "альбатросівцям" з розробкою й апаратного, й програмного рішень стосовно нейромереж. Носієм технології став "Альбатрос М5",

– мовиться у розслідуванні.



ТОВ "Альбатрос" підтверджує використання дрона "Альбатрос М5" на полі бою / Фото InformNapalm

Водночас у Kaspersky Lab роблять заяви про "будівництво безпечного світу". Однак компанія давно вийшла за межі створення антивірусних продуктів й почала розробляти технології для військової сфери. Оскільки в Єлабузі росіяни збирають "Шахеди", якими ворог постійно тероризує Україну, то цілком ймовірно, що Kaspersky Lab може купувати обладнання, навчати фахівців, створювати нові продукти, але ефективні санкції проти неї й досі не запровадили.