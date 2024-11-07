Могли пошкодити 2 фрегати й корвети: в ISW проаналізували удар дронів по порту у Каспійську
Українські дрони успішно атакували порт у Каспійську у Дагестані. Ймовірно, було пошкоджено 2 фрегати, а також кілька корветів класу "Буян".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). У ньому також зауважили, що дрони вперше атакували Дагестан.
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Які наслідки має атака дронів на порт у Дагестані
Аналітики ISW зауважили, що 6 листопада українські дрони вперше завдали удару по російській військово-морській базі у Каспійську (республіка Дагестан). За попередніми даними, атака була успішною та БпЛА пошкодили кілька ракетних кораблів ворожої Каспійської флотилії.
Так, дрони пошкодили два фрегати класу "Татарстан" і "Дагестан". Ба більше, унаслідок атаки пошкодження могли отримати й кілька корветів класу "Буян", які також базувалися у порту Каспійська. Водночас аналітики наголосили, що глава республіки Дагестан Сєргєй Меліков визнав, що дрони дійсно атакували Каспійськ. Російський посадовець стверджував, що "пе-ве-о" буцімто збила БпЛА, проте про наслідки вирішив не згадувати.
Згідно з супутниковими знімками від 6 листопада, у порту Каспійська були:
- три російські кораблі класу "Буян",
- два кораблі класу "Буян-М",
- один корабель класу "Тарантул",
- один корабель класу "Гепард",
- один корабель класу "Каракурт".
Хоча супутникових знімків недостатньо для ідентифікації пошкоджень кораблів або морських пірсів, проте геолокаційні кадри, опубліковані 6 листопада, показують удари безпілотників поблизу інфраструктури порту Каспійська,
– мовиться у звіті аналітиків.
Варто зауважити, що у Каспійську базуються кораблі, які б'ють ракетами по Україні. А також 177-й полк морської піхоти, який брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях.