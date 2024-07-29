Чи достатньо у Росії "Калібрів" для масованих ударів з Каспію

Є підстави вважати, що росіяни під час ракетного удару 8 липня могли пускати по Україні "Калібри", в тому числі з акваторії Каспійського моря. Стратегічно ворогу доволі вигідно атакувати таким способом.

Однак у Росії недостатні темпи виробництва "Калібрів", щоб часто вдаватися до цієї тактики.

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Що відомо про Каспійську флотилію

"Ядро" надводних сил Каспійської флотилії ВМФ Росії складають три ракетні корвети проєкту 21631 "Буян-М", кожен з яких може брати на борт до 8 крилатих ракет. Сумарний залп – до 24 крилатих ракет.

Треба також врахувати факт наявності у цьому операційному районі двох ракетних корветів проєкту 22800 "Каракурт", переведених із Чорного моря.

Але ці кораблі формально навіть не прийняті до складу ВМФ Росії. Тож питання про те, чи можуть вони проводити пуски "Калібрів", залишається відкритим. Хоч заявлений сумарний залп за проєктними характеристиками – ще +16 крилатих ракет.

Скільки Росія виробляє Калібрів

Середній темп виробництва "Калібрів" продовжує триматись на рівні 25 – 30 ракет на місяць. Тобто місячного виробництва вистачить якраз лише на повну зарядку однієї Каспійської флотилії.

І тут цікаве питання, як зараз росіяни розподіляють наявні ракети між усіма 4 флотами та 1 флотилією, і наскільки часто вони зможуть бити "Калібрами" безпосередньо з Каспію.

Росіяни залучали кораблі Каспійської флотилії для ракетних ударів по України протягом лютого – травня 2022 року, чому припинили – достеменна причина неясна. Можна лише припускати, що реальною причиною могло виступити накопичення технічних поломок на ракетних корветах Каспійської флотилії.

Чому ворогу вигідніше запускати "Калібри" з Каспію, ніж Х-101 із Ту-95МС

Формат пуску "Калібрів" з Каспію для росіян виглядає більш вигідним, аніж відстрілювати у тому ж районі Х-101 із Ту-95МС.

Хоча б тому, що в тому районі пуск ракети з корвета простежити явно складніше. Відповідно, є менше часу на реакцію ППО і більша ймовірність нових руйнувань на нашій території.

