У Каспійську в Дагестані біля НПЗ помітили невідомі дрони: окупанти їх намагалися збити

Жителі Каспійська, що у Дагестані, повідомляють про невідомий безпілотник у небі над містом. Так, БпЛА помітили в різних частинах міста.

Про це пишуть російські пабліки, інформує 24 Канал. В мережі також опублікували кадри безпілотного літального апарату, який летів над містом.

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У Каспійську помітили БпЛА

У вівторок, 11 червня, в небі над Каспійськом жителі міста помітили невідомі дрони. В російських телеграм-каналах повідомляють, що БпЛА бачили в різних частинах цього дагестанського міста.

Невідомий дрон пролітає над Каспійськом: дивіться відео

Очевидці, чуючи звук дронів, одразу знімали відео, як над містом пролітає невідомий дрон. Також у ворожих пабліках опублікували кадри, на яких чутно, як намагаються збити цей БпЛА.

Безпілотник над Каспійськом в Дагестані: дивіться відео