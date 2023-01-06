Поки весь світ засуджує: президентка Угорщини похвалила "перемир'я" від Путіна

З 6 по 7 січня диктатор Владімір Путін впровадив так зване різдвяне "перемир'я". На це вже відреагував увесь світ.

Так, більшість політиків засуджують брехню Путіна. Однак президентка Угорщини Каталін Новак похвалила рішення диктатора про "перемир'я".

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Як Новак відреагувала на "перемир'я" Путіна

Лідерка Угорщини назвала "перемир'я" російського диктатора "кроком до миру".

Нехай оголошене на все православне Різдво перемир'я стане кроком до миру,

– написала у своїй соцмережі Новак.

Чому Путін підписав указ про "перемир'я"

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що причина "перемир'я" – Росія хоче знизити інтенсивність бойових дій на певний час. Тобто таким чином вони хочуть знизити бої для того, щоб провести додаткову мобілізацію, тренування, перегрупування і наприкінці лютого розпочати нові етапи наступу на Україну.

До того ж окупанти хочуть через пропагандистську гру натиснути на європейські спільноти та показати, що вони буцімто припинили вогонь в односторонньому порядку, а Україна нібито продовжує воювати.

Нагадаємо, що напередодні Владімір Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу впровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту. Діяти він має з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Однак в Офісі Президента заявили, що пропозиція російського диктатора є лицемірством.