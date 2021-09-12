У Каталонії пройшла багатотисячна демонстрація за незалежність від Іспанії: яскраві фото

У Каталонії 11 вересня відбулася багатотисячна демонстрація за незалежність регіону від Іспанії. Загалом на вулиці Барселони вийшли 400 тисяч людей.

Учасники акції вимагали провести референдум, головним питанням якого стане надання Каталонії незалежності.

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Що відбувається у Каталонії

Автономна область на північному сході Іспанії вже тривалий час намагається відокремитися від центрального уряду. Щорічно у Каталонії 11 вересня відзначають свято Diada, або ж Національний день Каталонії. У цей день сепаратистське об'єднання ANC організовує акції за незалежність регіону від Мадрида.

Зазвичай в акціях беруть участь дуже багато людей. Цьогоріч на вулиці вийшли 400 тисяч каталонців, а у до карантинні роки кількість учасників щорічної демонстрації перевищувала мільйон осіб.

Як відзначає The Guardian, з 2012 року Diada перетворилось на відверто політичну подію для прихильників відділення Каталонії від Іспанії. Святкування почало поєднувати в собі одночасно елементи карнавалу, демонстрації та протесту.

Акція за незалежність Каталонії / Фото з твітеру Josef Manola, Getty Images

Сепаратизм у Каталонії: що варто знати

Розмови про незалежність Каталонії виникали неодноразово. Проте після глобальної фінансової кризи 2008 – 2009 років, від якої сильно постраждала Іспанія, вони стали більш системними. Річ у тім, що промислово розвинутий регіон завжди мав більші доходи, аніж багато інших бідніших іспанських провінцій.

Розмови на кшталт "досить годувати Мадрид" відродили серед деяких місцевих мешканців бажання взяти курс на незалежність. У 2014 році каталонський уряд вже пробував влаштувати референдум. Після протистоянь з Мадридом він відмовився від свого наміру й натомість провів символічний "референдум" без юридичних наслідків, назвавши його опитуванням громадської думки.

Яка зараз ситуація

У лютому 2021 року на регіональних виборах в Каталонії перемогу здобув блок націоналістичних партій, які виступають за самовизначення регіону. Одна з цих політичних сил виступає за проведення референдуму про незалежність Каталонії, який був би визнаний як Іспанією, так і міжнародною спільнотою.

За останніми даними, подібні переговори між урядом Іспанії й регіональним урядом Каталонії повинні відбутися вже за кілька днів. На думку низки експертів, шанси, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес погодиться на проведення референдуму з питання про надання Каталонії незалежності, дуже малі.