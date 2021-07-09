Чи були українці на борту Ан-26, що розбився на Камчатці: відповідь МЗС

На Камчатці сталася моторошна авіакатастрофа, у якій загинули усі пасажири та екіпаж борту. Загалом загинули 28 осіб, на третій день пошуків виявили фрагменти тіл усіх з них.

У катастрофі розбилися 6 членів екіпажу та 22 пасажири, серед яких – дитина. У коментарі 24 каналу Міністерство закордонних справ відповіло, чи перебували на борту громадяни України.

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Чи були українці на борту літака

За інформацією Департаменту консульської служби МЗС, громадяни України не перебували на борту літака, що зазнав катастрофи. Відповідь редакції надійшла на третій день після авіатрощі.

У мережі після катастрофи оприлюднили повний список жертв. У катастрофі загинули 11 чоловіків та 11 жінок. Жертвою стала і дитина – дівчинка на ім'я Аліса.



Список загиблих у катастрофі Ан-26 на Камчатці / Зображення з сайту Камчатського краю

9 липня рятувальники виявили фрагменти усіх тіл загиблих. Одне вдалося розпізнати за татуюванням.

Керівництво Камчатського краю опублікувало фото загиблого екіпажу і скорботний допис. У регіони три дні оголосили жалобними і скасували усі масові заходи і святкування.

Ан-26, що впав, випустили у 1982 році. Восени 2012 року літак пройшов капітальний ремонт. Гендиректор компанії Олексій Храбров заявив, що перед вильотом судно було справне.

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