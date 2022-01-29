Катастрофа для сім'ї, – донька Вірчиса відреагувала на смерть батька

Аміна Вірчис прокоментувала смерть свого батька. За попередньою інформоцією, відомий боксер Володимир Вірчис вчинив самогубство.

Донька померлого написала допис від його імені у фейсбуці. Вона наголосила, що 28 січня у її сім'ї трапилася велика катастрофа.

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Аміна пригадала, яким був її батько

Дівчина зазначила, що не хоче вдаватися у подробиці про смерть Вірчиса. Натомість підкреслила, що неймовірно горда бути його дочкою. Про батька вона відгукується як про дуже добру та люблячу людину.

"Я тебе завжди пам'ятатиму щасливим і таким, що все дозволяє", – додала Аміна. Вона також пригадала, як Володимир казав, що "не знає нікого розумішного, окрім неї та Амосова".

Дякую тобі, Татусику, за все, що ти мені дав і продовжуєш давати своєю сильною енергетикою. Я тебе дуже люблю,

– написала Аміна.

Помер Володимир Вірчис: що відомо