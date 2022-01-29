Катастрофа для сім'ї, – донька Вірчиса відреагувала на смерть батька
Джерело:фейсбук-сторінка Володимира Вірчиса
Аміна Вірчис прокоментувала смерть свого батька. За попередньою інформоцією, відомий боксер Володимир Вірчис вчинив самогубство.
Донька померлого написала допис від його імені у фейсбуці. Вона наголосила, що 28 січня у її сім'ї трапилася велика катастрофа.
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Аміна пригадала, яким був її батько
Дівчина зазначила, що не хоче вдаватися у подробиці про смерть Вірчиса. Натомість підкреслила, що неймовірно горда бути його дочкою. Про батька вона відгукується як про дуже добру та люблячу людину.
"Я тебе завжди пам'ятатиму щасливим і таким, що все дозволяє", – додала Аміна. Вона також пригадала, як Володимир казав, що "не знає нікого розумішного, окрім неї та Амосова".
Дякую тобі, Татусику, за все, що ти мені дав і продовжуєш давати своєю сильною енергетикою. Я тебе дуже люблю,
– написала Аміна.
Помер Володимир Вірчис: що відомо
- Українські ЗМІ повідомили про смерть Вірчиса у четвер, 28 січня. Володимир – колишній боксер важкої ваги, влітку йому мало виповнитися 49 років.
- Тіло спортсмена знайшли із зашморгом на шиї. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, але з позначкою "самогубство".
- На початку січня чоловік опублікував у соцмережі допис, в якому просив про допомогу. Він закликав поділитися досвідом тих, хто у відчаї після того, як "кинули" близькі друзі.
- Денис Казанський зауважив, що напередодні смерті Вірчис приходив на суд до Владислава Мангера, з яким раніше товаривав. Чоловік вимагав, аби той повернув йому борг.