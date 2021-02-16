Катастрофа гелікоптера у США: загинула ціла сім'я

У США розбився вертоліт. Авіатроща сталась у районі Віргінських островів. За попередньою інформацією, загинули четверо – сім'я та пілот.

Екстрені служби отримали повідомлення про аварію на заході острова Сент-Томас.

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Загинув місцевий бізнесмен з родиною

Проте, коли рятувальники та медики прибули на місце, то виявили лише загиблих. Серед них – пілот, місцевий бізнесмен, його дружина та син.

Наразі немає інформації про те, чому розбився гелікоптер. Також невідомо, якій фірмі він належав. В результаті катастрофи вертоліт повністю потрощений. Тому його справність на момент аварії досліджуватимуть під час експериз.

Катастрофа сталась на острові Сент-Томас / Фото Viconsortium

Нещодавно у Куршевелі розбився гелікоптер

Зазначимо, що 9 лютого біля гірськолижного курорту Куршевель розбився вертоліт. Жертвами авіатрощі на висоті 1 900 метрів стали 2 людей. Ще один постраждалий – у критичному стані, у двох – важкі травми. Гелікоптер був цивільним. Причини катастрофи встановлюють фахівці.

Диаіться не карті, лде розташовані Віргінські острови: