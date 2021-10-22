Катастрофа повторилась через 7 років: що спільного між війною і епідемією

Епідемія схожа на війну. До її початку ти можеш вірити у що завгодно. Однак потім настає катастрофа, вона розставляє крапки над "і".

Війна

До війни армія могла здаватися нам анахронізмом. Люди у погонах – дармоїдами. Ті, хто торочив про загрозу окупації, – панікерами.

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До війни ми могли:

переконувати себе в миролюбстві нашого часу;

вірити в непорушність кордонів;

покладатися на договори та угоди;

ігнорувати НАТО;

обмінювати Севастополь на газові знижки;

вважати проросійські партії за елемент внутрішнього політичного пейзажу.

А потім сталося вторгнення і всі наші солом'яні будиночки здув вітер історії. За 7 років усе повторилося.

Епідемія

До епідемії ми могли:

вірити в гомеопатію;

вважати, що щеплення непотрібні;

надавати перевагу екстрасенсам, а не лікарям.

Про медицину розводилися цілителі, а про майбутнє – ворожки. У нашому арсеналі було 400 порівняно чесних способів заспокоїти себе. Потім почалася пандемія, і будиночок з гілочок теж не витримав випробування.

Ми занадто довго жили у світі постправди. Переконували себе, що всі точки зору мають право на існування. Звикли розмірковувати, що "правда десь посередині".

Хоча правда тільки там, де вона є. І поява альтернативних версій зовсім не змінює її координати.

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У чому проблема

Проблема у тім, що люди емоційні і їм властиво втомлюватися. Тим паче, що у фактів слабкий PR: звичні істини віддавна втратили свіжість та яскравість звучання.

І якоїсь миті аудиторія втомлюється від нудної логіки й починає знову жадати емоцій. І ось тоді на арену виходять "лжепророки" і починають приторговувати своїми заповідями.

Наївність та глупство

Та весь цей фестиваль глупоти має термін придатності. Війна та пандемія вмикають режим причинно-наслідкових зв'язків. Змушують кожного платити за свої ілюзії.

Не важливо, з яких мотивів ви в них вірили. Наївність та глупство зрідка різняться за наслідками.

Альтернативних фактів не існує, а за войовниче невігластво доводиться розплачуватися відповідно до встановленого прайсу. Факти нудні, та саме вони дозволяють оцінювати ризики, порівнювати зусилля та зважувати наслідки.

Вони не дозволяють втрачати зв'язок з реальністю і проводять аудит альтернатив. Вони допомагають тобі збагнути розміри синиці в руках та потенціал журавля у небі. У деякі моменти історії це може бути з біса важливо, тому що іноді природний відбір знову виходить на історичний кін.

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Причинно-наслідкові зв'язки пронизують нашу реальність уздовж і впоперек. Якщо ти не віриш у щеплення – не розраховуй на імунітет. Якщо не лікуєш хворобу – чекай на загострення. Якщо надаєш перевагу екстрасенсам – потім не бідкайся.

Тому що дерев'яний ідол може пережити катастрофу, а ось його паства – не завжди.