Після катастрофи у Броварах у лікарнях 24 людини, серед яких вагітна: у якому вони стані

Унаслідок трагедії з падінням гелікоптера в Броварах постраждало 25 людей. Відразу 24 постраждалих потрапили до лікарні з різними травмами.

Про стан поранених в ефірі телемарафону розповів головний лікар Броварської районної лікарні Валентин Багнюк. За його словами, до лікарні у Броварах було доставлено 24 людей – 10 дітей та 14 дорослих.

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8 людей з опіками перевели в Київ

Повідомляється, що 8 людей перевели до опікового центру в Києві – 4 дітей та стільки ж дорослих. Валентин Багнюк зазначив, що в них опіки від 45% до 30%. Стан постраждалих з опіками стабілізували й перевели на подальше лікування у спеціалізований заклад.

Решта поранених, які в стабільному стані, отримують медичну та психологічну допомогу у Броварах у травматології, хірургічному та гінекологічному відділеннях. Здебільшого в людей серед травми – це опіки, забої та струс.

У гінекологічному відділенні перебуває вагітна жінка, яка постраждала від падіння гелікоптера. Валентин Багнюк повідомляє, що в неї була рана, яку зашили. Жінку залишили в лікарні для нагляду.

Що відомо про трагедію у Броварах