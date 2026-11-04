Полягла в бою за Україну: на фронті загинула військова Катерина Божейко зі Львівщини
На фронті загинула військовослужбовиця зі Львівщини Катерина Божейко. Захисниця полягла під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Юнаківка Сумської області.
Військова служила на посаді навідника в лавах військової частини А5003. Сумну звістку повідомила Новороздільська міська рада.
Що відомо про захисницю?
Катерина Божейко народилася 20 жовтня 1996 року. До лав захисників України вона приєдналася 4 грудня 2024 року у званні солдата.
Військовослужбовиця несла службу у 3-му механізованому відділенні 3-го механізованого взводу 4-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону. Свій останній бій вона прийняла 24 травня 2025 року.
У громаді висловили співчуття рідним, близьким і побратимам полеглої. Інформацію про зустріч військової на щиті та чин похорону міська рада повідомить згодом.
Раніше стало відомо про загибель 23-річної бойової медикині зі Львівщини Діани Горун із позивним "Марена". Дівчина родом із села Гніздичів служила за контрактом і була старшим бойовим медиком роти ударних БпЛА.