На Київщині внаслідок російської атаки загинула десятикласниця Катерина Божко

У селі Хотів на Київщині внаслідок удару російського безпілотника по житловому будинку загинула 14-річна Катерина Божко. Дівчина навчалася у десятому класі Хотівського ліцею.

Про смерть школярки повідомили у Відділі гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради.

Що відомо про загибель дівчини?

Там зазначили, що російська атака сталася 3 листопада. За даними рятувальників, внаслідок влучання виникла пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку. Тіло дитини виявили під завалами вогнеборці під час проведення пошуково-рятувальних робіт.

Поранення також отримала 38-річна мама загиблої дівчинки.

У відділі гуманітарного розвитку висловили співчуття рідним, друзям, однокласникам та вчителям Катерини.

Неможливо знайти слова, які могли б передати біль цієї непоправної втрати. Обірвалося юне життя, не здійснилися мрії та сподівання… Це страшне горе для родини, друзів, однокласників, учителів і всієї нашої громади,

– йдеться у повідомленні.

Для підтримки сім'ї загиблої дівчини оголосили збір коштів. Долучитися до допомоги можна, перерахувавши гроші на банківську картку, реквізити якої оприлюднила громада.

Нагадаємо, російські війська 3 листопада атакували село Хотів Обухівського району на Київщині ударним безпілотником. Дрон влучив у приватний двоповерховий житловий будинок, унаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Вогонь охопив оселю, яка згодом вигоріла ущент. На місці удару розгорнули рятувальну операцію: надзвичайники гасили пожежу та розбирали конструкції зруйнованого будинку.