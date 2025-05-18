Мала вже понад 30 вильотів: у NYT розповіли про єдину бойову пілотесу гелікоптера в Україні

Старша лейтенантка Катерина є єдиною бойовою пілотесою гелікоптера в армії Україні. Наразі вона служить у 18 окремій бригаді армійської авіації та виконала вже понад 30 вильотів на лінію зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times.

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Що відомо про єдину бойову пілотесу гелікоптера в Україні

Старша лейтенантка Катерина – єдина жінка бойовий пілот в українській армії, яка служить на передовій вертолітній базі з десятками пілотів-чоловіків. Дівчина додала, що вона була єдиною жінкою серед 45 чоловіків у її військовій льотній школі.

Я б хотіла, щоб більше жінок літало,

– наголосила Катерина.

Пілотеса навчалася у Харківському національному університеті Повітряних сил. Дівчина зауважила, що у військовому авіаційному навчальному закладі навчається дуже мало жінок, однак кілька звернулися до неї у соціальні мережі за порадами.

"Я намагаюся підбадьорювати їх і говорити їм, що у них все вийде", – сказала військова.



Катерина – єдина жінка бойова пілотеса в Україні / Фото NYT

Вона наголосила, що натхнення для польотів з'явилося ще в дитинстві на авіабазі, де її батько служив офіцером. Коли Катерині було 10 років, її підвезли на гелікоптері Мі-8, і вона вирішила стати пілотом.

Це було так гучно і страшно, але я відчувала, що хочу на ньому літати,

– пригадує пілотеса.

Коли у 16 ​​років вона вступила до Харківського національного університету Повітряних сил, бувши єдиною студенткою, викладачка запитала її: "Що ти тут робиш? Це не для дівчат. Ти не впораєшся".

Однак жінка-інструктор з вертолітних симуляторів надихнула її продовжувати, каже Катерина.

"Вона сказала мені нікого не слухати, і я подумала: якщо вона може літати, чому я не можу?" – зазначила військова.

Зрештою вона вступила до 18 окремої бригади армійської авіації у 2023 році та почала виконувати бойові завдання у вересні 2024 року. Лейтенант Катерина – другий пілот і штурман на Мі-8. На гелікоптері дівчина здійснила вже понад 30 бойових вильотів.

Журналісти наголошують, що Мі-8 відомий як радіорелейний гелікоптер, і хоча на фронті він залишається далі від лінії бойового зіткнення, ніж ударні гелікоптери, він часто перебуває у більшій небезпеці через більшу висоту польоту.

Я ніколи не стресую під час польоту. Усі важкі думки можуть виникнути як до, так і після. Під час польоту мій розум ясний,

– наголошує бойова пілотеса.



Військова управляє гелікоптером Мі-8 / Фото NYT

Один із польотів став минулого тижня. Тоді дівчина на гелікоптері Мі-8 забезпечувала зв'язок для двох інших, які летіли попереду і робили залпи ракетами по російських цілях.

"Як тільки чую по радіо, що ми влучили в ціль – як сьогодні, – я знаю, що завдання виконано. Відчуваю: "Фух, чудово, ми впоралися", – розповідає Катерина.

З усім тим, військова наголошує, що в армії усе ж ще лишається подекуди маргіналізоване ставлення до жінок. Зокрема, колеги-чоловіки прагнуть допомогти їй, коли їй це непотрібно, а також інколи роблять сексистські зауваження, які вона навчилася ігнорувати.

Водночас Катерину підбадьорює той факт, що її поважають інші пілоти, а командири тепер знають, що вона вміє літати. Військова наголошує, що, можливо, вона зруйнувала стереотип про нездатність жінки керувати гелікоптерами у зоні бойових дій.