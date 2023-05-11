На 94 році життя померла зв'язкова УПА Катерина Щерба на псевдо "Олеся"

У середу, 10 травня, померла зв'язкова трьох командирів УПА Катерина Щерба. "Олесі" було 94 роки.

Протягом 1943 – 1945 років жінка була зв'язковою Романа Шухевича, Омеляна Польового та Дмитра Карпенка. У будинку батька Катерина Щерба допомагала лікувати хворих та поранених повстанців.

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"Олеся" присвятила життя Україні

Після війни Катерина Щерба розпочала вчительську кар'єру. Викладала українську мову та літературу у Львові.

Коли Україна здобула незалежність, стала однією з перших членкинь "Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби".

Чин похорону діячки національно-визвольного руху розпочнеться 12 травня о 13:00 в капличці на вулиці Пекарська, 52. Катерину Щербу поховають на Личаківському цвинтарі, на полі почесних поховань.

Вічна пам'ять людині, котра все життя присвятила Україні,

– йдеться у пості мера Львова.



Катерина Щерба померла у віці 94 років / Фото з фейсбуку Андрія Садового

Що відомо про життя зв'язкової УПА