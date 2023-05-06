Обороняючи "Азовсталь", назвав дружиною: герой "Штайнер" зустрівся з коханою – щемливе відео

Україна повернула з російського полону 45 захисників та захисниць. Мережу замилувало відео зустрічі захисника з його коханою.

Україна повернула 35 рядових і сержантів та 10 офіцерів. Дехто з них вже зустрівся з рідними.

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Катерина Турчанова поділилася кадрами зустрічі з коханим – Вадимом Китарем (позивний "Штайнер"). Герой захищав Маріуполь у складі героїчного підрозділу "Ведмеді".

Зустріч закоханих: дивіться відео

Історія кохання Турчанової та Китара вражає

Китар пішов захищати Україну від російських загарбників у 18 років. Майже весь час герой перебував на Донеччині. Зрідка навідував рідних та приїжджав до Києва. Майбутні закохані зустрілися у колі спільних друзів. Їхня історія почалася за місяць до повномасштабного вторгнення.

Повномасштабну війну герой зустрів на Сході, а його кохана – у Києві. Будинок Турчанової в Ірпені знищили російські окупанти.

Китар, який був у Маріуполі, коли з'являлася змога, писав коханій та обіцяв, що вони неодмінно побачаться. У березні 2022 року герой перестав виходити на зв'язок.

"Потім Вадим зателефонував мені й сказав "Я живий. І що я хочу тобі сказати – я тебе люблю". Він освідчився в коханні, а потім тривали бої за Маріуполь", – розповіла дівчина.

Згодом Китар ще зміг зателефонувати коханій з "Азовсталі".

Маріуполь. "Азовсталь". І «Штайнер» мені каже: "Кать, ти дружина моя". Я кажу "В сенсі?". Він упевнено: "Ну ось так". Я відповідаю: "Ну тоді моє "так" тобі українською,

– поділилася Турчанова.

Понад рік вона боролася за свого коханого й чекала зустрічі з ним. Тепер закохані нарешті зустрілися. Українці у коментарях залишили їм чимало теплих коментарів та слів привітання.