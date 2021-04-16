Викрадення і катування Луценка й Вербицького: під варту взяли нового підозрюваного

Правоохоронці встановили особу нового фігуранта справи про викрадення і катування активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Печерський районний суд Києва взяв його під варту.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора встановили ще одну людину, яка брала участь у викраденні, незаконному позбавленні волі та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

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Що відомо про дії нового фігуранта справи

Чоловіку повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою, викраденні та незаконному позбавленні волі 2 осіб, що спричинило тяжкі наслідки – смерть людини, а також незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, зловмисник був у складів злочинної організації. 21 січня 2014 року він викрав з приміщення Олександрівської клінічної лікарні Києва учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Згодом він вивіз потерпілих до лісу, незаконно утримував та катував їх.

Зловмисника арештували

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі центрального апарату ДБР, за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх обставин злочинів та людей, що їх вчинили.

Викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка

Під час Майдану група "тітушок" викрала з лікарні активних учасників Революції Гідності Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Їх катували та допитували.

22 січня 2014 року у лісі під Києвом Юрія Вербицького знайшли мертвим. На його тілі були сліди тортур.

Луценко, на щастя, вижив: ввечері після викрадення він знову перебував у лікарні як пацієнт – у нього був струс мозку, вибитий зуб та підбите око.

Постраждалий Луценко та брат загиблого Вербицького зверталися в ЄСПЛ у 2014 – 2015 роках.

Зрештою Європейський суд за кілька років розглянув подання. Це вперше міжнародна інстанція визнала, що саме держава Україна порушила права брата Юрія Вербицького, який загинув внаслідок катувань.

За вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності вже притягнули 15 людей, щодо 6 з них справи розглядають суди: щодо 2 заочно, 9 – оголошено в розшук.