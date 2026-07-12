Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України.

Що вдалося встановити про росіян, які знущалися з українських військовополонених?

Фігурантами справи стали лікар медико-санітарної частини №33, яка обслуговує колонію №7 у Володимирській області Росії, В'ячеслав Чєрданцев на прізвисько "коновал", а також засуджений Ярослав Кірілов, який відбував покарання в цій колонії. За даними слідства, з жовтня 2022 року вони систематично брали участь у катуваннях українських військовополонених.

Правоохоронці задокументували численні факти жорстокого поводження, зокрема сексуальне насильство, побиття, психологічний терор, примус до принизливих дій, ін'єкції невідомих препаратів, відмову в медичній допомозі та навмисне утримання хворих разом зі здоровими полоненими. Також встановлено випадок зґвалтування військовополоненого стороннім предметом.

За даними слідства, адміністрація колонії створила систему жорстокого поводження, до якої залучала як персонал установи, так і окремих засуджених. Метою катувань було зламати волю українських військовополонених, примусити їх до отримання громадянства держави-агресора та схилити до надання неправдивих свідчень.

У ГУР наголосили, що всі задокументовані факти катувань, сексуального насильства та нелюдського поводження є грубим порушенням Женевських конвенцій і відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду кваліфікуються як воєнні злочини. Робота з встановлення всіх причетних до злочинів проти українських військовополонених триває.

Нагадаємо, СБУ встановила російських військових, які організували ракетний удар по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинули 59 мирних жителів, серед них дитина, ще п'ятеро людей постраждали. За даними слідства, наказ атакувати кафе, де проходив поминальний обід, віддав генерал-полковник Олексій Кім, а до підготовки удару були причетні ще четверо високопосадовців російської армії. Усім фігурантам заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.