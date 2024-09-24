"Вони нас не вважають людьми": комісія ООН виявила додаткові докази катувань з боку Кремля

В ООН виявили додаткові свідчення систематичного застосування катувань російською владою. Їх застосовують як до українських військовополонених, так і до цивільних осіб.

Географічне охоплення та характер катувань вказують на те, що ці дії здійснювалися як "звичайна практика з відчуттям безкарності". Про це йдеться в новому звіті міжнародної комісії ООН.

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Подальше розслідування підтвердило, що катування активно використовувалися на територіях України, контрольованих Росією. Нові докази зміцнюють попередні висновки про масштабний характер цих злочинів.

Комісія також виявила спільні риси в методах катувань, що свідчить про систематичність таких дій, особливо у великих місцях позбавлення волі на окупованих територіях і в Росії, де утримуються українські в’язні.

Ще один спільний елемент, що випливає з доказів, вказує на скоординоване залучення співробітників конкретних служб Росії до катувань у всіх місцях позбавлення волі, розслідуваних комісією,

– йдеться у звіті.

Там зауважили, що сексуальне насильство, переважно щодо чоловіків, також систематично використовується як форма катувань, і такі випадки зафіксовані майже в усіх згаданих установах.

Крім того, комісія зібрала свідчення колишніх в’язнів про персонал російських тюрем, який отримував накази на жорстоке поводження з ув’язненими. Докази свідчать, що в деяких закладах накази про катування надходили від вищого керівництва, яке або підтримувало таке поводження, або не вживало жодних заходів для його зупинення.

"Найгірше те, що злочинці робили все мовчки й професійно. Я зрозумів, що вони роблять це з багатьма, і вони нас не вважають людьми", – розповів комісії один з цивільних, якого катували десять днів поспіль.

23 вересня українські правоохоронці ідентифікували та заочно оголосили підозру 11 російським поліцейським, які організували одну з найжорстокіших катівень в окупованому Херсоні.