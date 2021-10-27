Катування й вимагання грошей: співробітників СБУ підозрюють у викраденні іноземця

Трьох працівників Служби безпеки України підозрюють у незаконному утриманні іноземця. Вони нібито вимагали у нього значну суму грошей.

За версією слідчих ДБР, іноземця затримали у жовтні 2020 року. У нього начебто вимагали 200 тисяч доларів.

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Іноземця нібито били

Слідство стверджує, що співробітники СБУ били чоловіка та залякували. Хотіли, щоб він швидше віддав гроші.

Також правоохоронці нібито незаконно проникли до житла потерпілого. Звідти вкрали його особисте майно.

Чоловік розрахувався біткойнами

Затриманий працював в IT-сфері. Крім того, його нібито шукали російські правоохоронці. Він буцімто був причетний до злочинів у Росії.

Оскільки чоловік не мав 200 тисяч доларів, він розрахуватись із правоохоронцями біткойнами. Іноземець дав СБУ-шникам 7,5 біткойна, що на той час становило 2,1 мільйона гривень. Після цього співробітники СБУ підробили документи щодо часу та обставин затримання іноземця і передали його органам Нацполіції.

СБУ-шників відсторонили

Підозри вручили двом працівникам центрального апарату СБУ та одному співробітнику регіонального підрозділу.

У серпні 2021 року цих правоохоронців відсторонили. Спочатку усіх відправили під домашній арешт, але потім одного чоловіка таки взяли під варту.

Тепер колишнім СБУ-шникам загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна.