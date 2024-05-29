ДБР викрило масштабну систему катування в’язнів в українських колоніях

Державне бюро розслідувань виявило численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України. Зокрема, правоохоронці повідомили про підозру чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" у Полтавській області.

За інформацією від ДБР, майже всі ув’язнені, які потрапляли до колонії, ставали жертвами жорстоких побиттів та знущань. Новоприбулим погрожували поселенням серед "відторгнутих" в’язнів та били, поки вони не підкорялися вимогам.

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Як катували в'язнів в українських колоніях

Установлено, зокрема, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру,

– повідомили в ДБР.

У разі відмови їх піддавали тортурам, били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, та викручували руки. Один із задокументованих випадків включає нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.

Слідство має відеофайли, на яких зафіксовані моменти нанесення тяжких тілесних ушкоджень новоприбулим в’язням. Експертиза підтвердила справжність цих відео, які стали частиною доказової бази протиправних дій працівників колонії.

Фрагмент катування в'язнів / фото Офісу Генпрокурора

Чотирьом службовим особам повідомлено про підозру за катування, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування щодо керівництва колоній

ДБР також проводить слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи.

Крім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань у підпорядкованих закладах виконання кримінальних покарань, перевіряються також підстави отримання ним у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі,

– зазначили правоохоронці.

Триває збір доказів

"Задокументовано факт катування у лютому 2022 року засудженого упродовж майже однієї години. Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском, основною метою якого було зламати волю людини й примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки", – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Наразі триває збір доказів щодо інших фактів катувань, включаючи випадки, що спричинили смерть потерпілих. Розслідування розпочалося у січні 2023 року, і вже проведено низку процесуальних дій та призначено 10 експертиз.

ДБР продовжує роботу з виявлення та припинення ганебних фактів катувань у виправних установах України, а також досліджує причетність до цих злочинів керівного складу колоній та інших службових осіб.

ДБР з'ясовує, чи можна було уникнути прориву на Харківщині

ДБР спільно з Генштабом, СБУ та підрозділами "Харків" і "Хортиця" з'ясовують всі обставини подій, відновлюючи хронологію похвилинно.

Вже розпочато кримінальні провадження за попередніми кваліфікаціями, зокрема за:

самовільне залишення поля бою;

недбале ставлення до військової служби.

Після з'ясування всіх обставин стане відомо, чи могли Сили оборони України запобігти російському прориву, а також хто повинен нести відповідальність за це. Додатково розглядається питання про зведення фортифікацій.

"Ми говоримо як про самовільне залишення поля бою, так і про недбале ставлення до військової служби. Під час проведення слідчих дій, опитувань і експертиз з'ясовуються також обставини, зокрема, чому не були зведені належні фортифікаційні споруди", – повідомили в ДБР