Катують та вбивають: у Високопіллі окупанти влаштували людям тотальний терор

Представники зведеного загарбницького війська несуть смерть та страждання на всіх тимчасово окупованих ними територіях України. Однак у деяких містах та селищах терор росіян є просто неймовірним та довготривалим.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, місцем, де російські загарбники щодня вчиняють просто величезну кількість злочинів, є Високопілля Херсонської області. Селище міського типу опинилося в окупації практично на початку повномасштабного вторгнення, однак всю свою лють росіяни почали зганяти на мирних жителях лише тоді, коли до нього підійшла лінія фронту.

Дивіться також Окупанти не змогли забепезпечити Херсонщину їжею: відправляють людей за покупками в Крим

Наприкінці липня, коли українські "військові експерти" почали ретранслювати інформацію про те, що російське угруповання у Високопіллі буцімто перебуває в оточенні, загарбники почали підсилювати свої сили на цьому напрямку.

На передову перекинули безпринципних убивць

Московські генерали, реагуючи на реальну потенційну загрозу та її надзвичайний інформаційний супровід в українських ЗМІ, вирішили у будь-який спосіб втримати цю ділянку фронту.

Для цього в "тотальне оточення" перекинули кілька тисяч десантників, бойовиків та мобілізованих з Донбасу. Передню лінію оборони, яка розташована проходить практично у кількох метрах від Високопілля, зайняли вмотивовані ідейні головорізи з так званих "ДНР" та "ЛНР".

За ними розмістили примусово відправлених на війну жителів Донеччини та Луганщини, які також геть не відрізняються лояльністю до цивільних українців.

У самому Високопіллі та поза лінією фронта дислокувалися кадрові російські військові, що й задали тон "спілкування" з місцевими мешканцями.

Всі цивільні, які не встигли виїхати з селища до початку бойових дій, стали для путінської орди заручниками та живим щитом.

Російські загарбники та їх поплічники одразу ж почали масові репресії із вбивствами та катуваннями. Вояки, які збожеволіли від убивств та власної безкарності, почали шукати "диверсантів" та українських активістів, хапати жінок та грабувати все, що можуть вивезти. Цей терор продовжується й досі.

Каравани з намародереним рухалися аж до знищення мостів

В українських спецслужбах стверджують, що прибуття додаткових сил окупантів до Високопілля стрімко погіршило гуманітарну складову у селищі. Адже загарбники припинили випускати цивільних, які виїжджали з населенного пункту за продуктами. Постачання їжі та ліків бізнесом також майже повністю зупинилося.

Ділитися з людьми водою та сухпайками росіяни, бойовики та мобілізовані, звісно, також не збиралися. Заради отримання "гумдопомоги" путінські опричники змушують цивільних виконувати їх забаганки або ж передавати їм інформацію про "диверсантів".

Крім того, аж до моменту знищення мостів окупанти нещадно мародерили. Росіяни забирали у місцевих жителів машини, побутову техніку, одяг, гроші та дорогоцінності. Все, що лише можна було завантажити до автівок, воєнні злочинці вивозили до Криму та відправляли рідним. Жителі Донбасу робили те ж саме, але везли напряму до тимчасово окупованих частин Донеччини та Луганщини. Мобілізовані ж, які у градації загарбницького війська мають максимально низький статус, звісно ж, нічого великогабаритного не викрадали, однак активно розживалися золотом та готівкою, а також із задоволенням катували ні в чому не винних людей.

Після того, як бійці ЗСУ пошкодили мости, що об'єднують лівобережну частину Херсонщини із правобережною, вивозити награбоване загарбникам стало значно важче. Тож окупанти почали облаштовувати склади із намародереним у Бериславі.