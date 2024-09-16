"Трощив усе, що бачив": у центрі Львова молодик вчинив погром у кав'ярні

Вночі у Львові було скоєно напад на заклад харчування. 28-річного зловмисника затримали правоохоронці.

Про погром у кав'ярні Black honey на Галицькій повідомив її власник Лука Карпюк. За його словами, інцидент трапився близько 01:00.

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Погром у кав'ярні

Господар закладу пояснив, що зловмисник проник до будівлі шляхом зламу і розбиття дверей, а опісля "почав трощити все, що бачив".

Як наслідок розбиті майже всі скляні вітрини, практично весь посуд, знищено кілька одиниць обладнання та інвентаря, пошкоджено світильники та деякі меблі, знищено або підлягає утилізації певна кількість товару,

– підсумував Карпюк.

Попередньо, прямі збитки склали не менше півмільйона гривень.

Харків'янин розтрощив кав'ярню у Львові / Фото Лука Карп'юк

Що відомо про нападника

У коментарі ZAXID.NET Олексій Мігалін, начальник пультової охорони компанії "Ефорт", розповів, що після того, як зловмисник пробрався у кав’ярню, зреагувала сигналізація. Майже через дві хвилини на виклик прибули охоронці, які затримали чоловіка та викликали поліцію.

Правоохоронці підтвердили повідомлення. Там уточнили, що затриманим виявився 28-річний мешканець Харківщини. У поліції відкрили провадження за фактом хуліганства.

До слова, на Хмельниччині чоловік розстріляв службові автомобілі поліції з автомата Калашникова, випустивши 60 набоїв.