Укр Рус
24 Канал Новини світу "Путіну потрібен не лише Донбас": Каллас зробила важливу заяву
31 березня, 22:34
"Путіну потрібен не лише Донбас": Каллас зробила важливу заяву

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Кая Каллас заявила, що Росія намагається досягти за столом переговорів те, чого не змогла досягти на полі бою, і що Донбас не є кінцевою метою Москви.
  • ЄС займається створенням Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у війні та комісії з претензій для компенсації народу України.

Росія намагається здобути шляхом мирних переговорів те, чого не змогла досягти на фронті в Україні. Ба більше, Донбас не є остаточною метою Москви.

Таку заяву зробила висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас на початку неформального засідання Ради ЄС у закордонних справах у Києві, повідомляє ЄП.

Що заявила Каллас про цілі Росії?

На її думку, задля встановлення тривалого миру в Україні, насамперед необхідно, щоб він був справедливим. Вона наголосила, що злочини росіян у Бучі, скоєні 4 роки тому, є найкращим свідченням жорстокості Росії. 

Росія намагається здобути за столом переговорів те, чого не змогла досягти на полі бою. Ми всі знаємо, що Донбас – це не кінцева мета Росії. Сьогодні вранці в Бучі нам нагадали, що саме стоїть на кону, 
– сказала вона.

Кая Каллас переконана, що для тривалого миру ключове значення має відповідальність за скоєні злочини. Тому ЄС просувається у створенні Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у війні.

"ЄС також очолює роботу над створенням комісії з претензій, щоб український народ міг вимагати компенсації за руйнування, спричинені війною Росії", – наголосила європейська високопосадовиця під час виступу.

Які вимоги висуває Росія?

Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами, повідомив, що Росія називає виведення українських військ зі Сходу умовою для припинення вогню на фронті, і поставила дедлайн для цього терміном на 2 місяці

Український президент своєю чергою впевнений, що росіянам не вдасться окупувати всю територію Донбасу за такий короткий термін. За його словами, ціль російської сторони у подібних ультиматумах зрозуміла.

Про що ще заявила Каллас у Києві?

  • Глава дипломатії Євросоюзу заявила, що блок обговорює нові санкції проти Росії та підтримку України надалі. Водночас вона оголосила про новий фінансовий транш для України у розмірі 80 мільйонів євро.

  • На шляху надання кредиту Києву розміром 90 мільярдів євро та запровадження санкцій проти Москви все ще "є деякі перешкоди". Рішення сподіваються ухвалити на наступному засіданні Європейської ради.

  • Також Кая Каллас повідомила, що не може назвати конкретної дати вступу, оскільки питання членства залежить від роботи обох сторін, чого вимагає українська сторона, наполягаючи на потребі членства.