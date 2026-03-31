"Путіну потрібен не лише Донбас": Каллас зробила важливу заяву
- Кая Каллас заявила, що Росія намагається досягти за столом переговорів те, чого не змогла досягти на полі бою, і що Донбас не є кінцевою метою Москви.
- ЄС займається створенням Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у війні та комісії з претензій для компенсації народу України.
Росія намагається здобути шляхом мирних переговорів те, чого не змогла досягти на фронті в Україні. Ба більше, Донбас не є остаточною метою Москви.
Таку заяву зробила висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас на початку неформального засідання Ради ЄС у закордонних справах у Києві, повідомляє ЄП.
Що заявила Каллас про цілі Росії?
На її думку, задля встановлення тривалого миру в Україні, насамперед необхідно, щоб він був справедливим. Вона наголосила, що злочини росіян у Бучі, скоєні 4 роки тому, є найкращим свідченням жорстокості Росії.
Росія намагається здобути за столом переговорів те, чого не змогла досягти на полі бою. Ми всі знаємо, що Донбас – це не кінцева мета Росії. Сьогодні вранці в Бучі нам нагадали, що саме стоїть на кону,
– сказала вона.
Кая Каллас переконана, що для тривалого миру ключове значення має відповідальність за скоєні злочини. Тому ЄС просувається у створенні Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у війні.
"ЄС також очолює роботу над створенням комісії з претензій, щоб український народ міг вимагати компенсації за руйнування, спричинені війною Росії", – наголосила європейська високопосадовиця під час виступу.
Які вимоги висуває Росія?
Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами, повідомив, що Росія називає виведення українських військ зі Сходу умовою для припинення вогню на фронті, і поставила дедлайн для цього терміном на 2 місяці.
Український президент своєю чергою впевнений, що росіянам не вдасться окупувати всю територію Донбасу за такий короткий термін. За його словами, ціль російської сторони у подібних ультиматумах зрозуміла.
Про що ще заявила Каллас у Києві?
Глава дипломатії Євросоюзу заявила, що блок обговорює нові санкції проти Росії та підтримку України надалі. Водночас вона оголосила про новий фінансовий транш для України у розмірі 80 мільйонів євро.
На шляху надання кредиту Києву розміром 90 мільярдів євро та запровадження санкцій проти Москви все ще "є деякі перешкоди". Рішення сподіваються ухвалити на наступному засіданні Європейської ради.
Також Кая Каллас повідомила, що не може назвати конкретної дати вступу, оскільки питання членства залежить від роботи обох сторін, чого вимагає українська сторона, наполягаючи на потребі членства.