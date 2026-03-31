"Путіну потрібен не лише Донбас": Каллас зробила важливу заяву

Росія намагається здобути шляхом мирних переговорів те, чого не змогла досягти на фронті в Україні. Ба більше, Донбас не є остаточною метою Москви.

Таку заяву зробила висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас на початку неформального засідання Ради ЄС у закордонних справах у Києві, повідомляє ЄП.

Що заявила Каллас про цілі Росії?

На її думку, задля встановлення тривалого миру в Україні, насамперед необхідно, щоб він був справедливим. Вона наголосила, що злочини росіян у Бучі, скоєні 4 роки тому, є найкращим свідченням жорстокості Росії.

Росія намагається здобути за столом переговорів те, чого не змогла досягти на полі бою. Ми всі знаємо, що Донбас – це не кінцева мета Росії. Сьогодні вранці в Бучі нам нагадали, що саме стоїть на кону,

– сказала вона.

Кая Каллас переконана, що для тривалого миру ключове значення має відповідальність за скоєні злочини. Тому ЄС просувається у створенні Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у війні.

"ЄС також очолює роботу над створенням комісії з претензій, щоб український народ міг вимагати компенсації за руйнування, спричинені війною Росії", – наголосила європейська високопосадовиця під час виступу.

Які вимоги висуває Росія?

Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами, повідомив, що Росія називає виведення українських військ зі Сходу умовою для припинення вогню на фронті, і поставила дедлайн для цього терміном на 2 місяці.

Український президент своєю чергою впевнений, що росіянам не вдасться окупувати всю територію Донбасу за такий короткий термін. За його словами, ціль російської сторони у подібних ультиматумах зрозуміла.

Про що ще заявила Каллас у Києві?