Головна дипломатка ЄС посперечалась із Орбаном через Україну, – Politico

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відомий своїми скандальними заявами про Україну посперечався із дипломаткою ЄС. У центрі суперечки – питання членства України в НАТО.

Нова очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас ще на посаді прем’єрки Естонії, у липні на саміті НАТО вступила у відкриту суперечку з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, який виступив проти членства України в Альянсі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

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Мета НАТО – уникнення воєн

Тоді Віктор Орбан заявив на саміті, що Україна ніколи не повинна бути прийнята до Альянсу. За словами одного з присутніх на саміті, це був "дуже грубий" момент. До слова, президент України теж тоді перебував на саміті.

Наступною після Орбана мала виступити Каллас. Анонімні співрозмовники видання зазначають, що вона відмовилась від підготованої промови та прямо відповіла прем'єру Угорщини.

Вона прямо відповіла Орбану, сказавши, що він помиляється, і що історія і факти свідчать про те, що метою НАТО є уникнення воєн, а не провокування,

– наголосив співрозмовник.

Після Каллас кілька інших лідерів наслідували її приклад, відкинувши підготовлені їхніми співробітниками промови і виступивши проти Орбана.