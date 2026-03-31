У роковини різанини в Бучі до Києва прибула Кая Каллас та урядовці держав-членів ЄС

Вранці 31 березня до Києва приїхала висока представниця-віцепрезидентка Кая Каллас, а також міністри країн-членів Євросоюзу. Саме цього дня відзначаються роковини з моменту, коли світлини замучених росіянами мешканців Бучі сколихнули цілий світ.

Про візит дипломатів до України поінформували в українському МЗС.

Читайте також Членство України в ЄС можуть посунути нові "привабливі" кандидати, – Politico

Що відомо про візит представників ЄС до України?

Зазначається, що відповідальність за російські злочини, зокрема звірства, скоєні в Бучі, є життєво важливою для відновлення справедливості в усій Європі.

Тож нині українська дипломатія спільно з партнерами буде просувати зусилля на політичному треку.

Така сильна європейська присутність у цей день демонструє, що справедливість за цей та інші російські звірства неминуча,

– написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він також додав, що цими днями в Україні також відзначають четверті роковини з того часу, як українські військові почали звільняти Київщину й інші регіони, окуповані Росією на початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо! У 2022 році в Бучі окупанти вбили 1 800 мирних жителів, зокрема 43 дитини, а також вчинили понад 9 тисяч воєнних злочинів.

До Києва приїхала Кая Каллас: дивіться відео

Сибіга наголосив, що пам'ять про героїзм українських бійців не згасає у всьому світі, а "Україна знає, як перемагати".

Очільник МЗС також висловив вдячність Каї Каллас та всім європейським представникам, які прибули до України.