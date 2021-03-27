У Каїрі обвалився 10-поверховий будинок: 5 людей загинули, багато постраждалих

У центрі Каїру 27 березня стався обвал 10-поверхового будинку. У результаті трагічного інциденту загинули щонайменше 5 людей, ще 24 жителі будинку отримали травми.

Однак люди можуть бути й під завалами будинку, тому рятувальники не припиняють пошуки.

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У Каїрі обвалився будинок: що відомо

Обвал будинку стався вранці 27 березня в приміщенні з підвалом, цокольним та 9 поверхами.

У результаті трагічного інциденту загинули щонайменше 5 людей.

Крім того, відомо про 24 постраждалих – усіх доставили в лікарню Аль-Салам.

– усіх доставили в лікарню Аль-Салам. На місці події зараз працюють бригади швидкої допомоги, співробітники правоохоронних органів, військові.

Губернатор Каїра генерал-майор Халед Абдель Аль дав завдання сформувати інженерний комітет для визначення збитків від обвалу. Однак спершу перевірку проведе прокуратура.

Про причини трагічного інциденту наразі не повідомляють.

26 березня в Єгипті, неподалік від міста Тахта зіткнулися 2 поїзди . Внаслідок аварії загинули 32 пасажири. Громадян України серед постраждалих унаслідок аварії немає.

В Єгипті стався обвал будинку: дивіться відео