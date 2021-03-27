У Каїрі обвалився 10-поверховий будинок: 5 людей загинули, багато постраждалих

У центрі Каїру 27 березня стався обвал 10-поверхового будинку. У результаті трагічного інциденту загинули щонайменше 5 людей, ще 24 жителі будинку отримали травми.
Джерело:Al-Ahram
Однак люди можуть бути й під завалами будинку, тому рятувальники не припиняють пошуки.
Читайте також Хтось зірвав стоп-кран: назвали попередню причину зіткнення потягів в Єгипті
У Каїрі обвалився будинок: що відомо
- Обвал будинку стався вранці 27 березня в приміщенні з підвалом, цокольним та 9 поверхами.
- У результаті трагічного інциденту загинули щонайменше 5 людей.
- Крім того, відомо про 24 постраждалих – усіх доставили в лікарню Аль-Салам.
- На місці події зараз працюють бригади швидкої допомоги, співробітники правоохоронних органів, військові.
- Губернатор Каїра генерал-майор Халед Абдель Аль дав завдання сформувати інженерний комітет для визначення збитків від обвалу. Однак спершу перевірку проведе прокуратура.
- Про причини трагічного інциденту наразі не повідомляють.
В Єгипті стався обвал будинку: дивіться відео