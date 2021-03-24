Казахстан замело снігом: столиця потерпає від негоди – відео

До столиці Казахстану 24 березня прийшла негода – місто Нур-Султан потерпає від аномальних снігопадів. За словами синоптиків, цьогорічна негода стала однією з найбільших для кінця березня.
Джерело:"Радіо Свобода. Казахстан"
Рятувальники вже оголосили штормове попередження для 13 регіонів. Тим часом комунальники працюють у посиленому режимі.
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Негода наробила лиха
Через сильні снігопади виїзди з Нур-Султана закрили, літаки сідали в інших аеропортах. Комунальні служби вивезли з міста понад 83 тисяч кубометрів снігу: його прибирали 960 машин і понад 1700 робітників.
За минулу добу в місті випало понад 26 міліметрів опадів. Це більше місячної норми на 8 міліметрів. Крім того, у 13 регіонах оголосили штормове попередження. Мовиться про:
- Нур-Султан;
- Шимкент;
- Акмолинську область;
- Актюбінську область;
- Атирауську область;
- Жамбильську область;
- Карагандинську область;
- Кизилординську область;
- Мангістауську область;
- Павлодарську область;
- Туркестанську область;
- Східно-Казахстанську область;
- Північно-Казахстанську область.
Також через погіршення погодних умов довелося закрити 16 ділянок автодоріг республіканського і 37 ділянок автодоріг обласного значення у 5 регіонах.
МНС закликає громадян стежити за змінами погоди. Не нехтуйте повідомленнями про штормове попередження і дотримуйтесь необхідні запобіжні заходи,
– повідомили в пресслужбі Міністерство надзвичайних ситуацій.
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