Казахстан замело снігом: столиця потерпає від негоди – відео

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До столиці Казахстану 24 березня прийшла негода – місто Нур-Султан потерпає від аномальних снігопадів. За словами синоптиків, цьогорічна негода стала однією з найбільших для кінця березня.

Джерело:

"Радіо Свобода. Казахстан"

Рятувальники вже оголосили штормове попередження для 13 регіонів. Тим часом комунальники працюють у посиленому режимі.

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Негода наробила лиха

Через сильні снігопади виїзди з Нур-Султана закрили, літаки сідали в інших аеропортах. Комунальні служби вивезли з міста понад 83 тисяч кубометрів снігу: його прибирали 960 машин і понад 1700 робітників.

За минулу добу в місті випало понад 26 міліметрів опадів. Це більше місячної норми на 8 міліметрів. Крім того, у 13 регіонах оголосили штормове попередження. Мовиться про:

  • Нур-Султан;
  • Шимкент;
  • Акмолинську область;
  • Актюбінську область;
  • Атирауську область;
  • Жамбильську область;
  • Карагандинську область;
  • Кизилординську область;
  • Мангістауську область;
  • Павлодарську область;
  • Туркестанську область;
  • Східно-Казахстанську область;
  • Північно-Казахстанську область.

Також через погіршення погодних умов довелося закрити 16 ділянок автодоріг республіканського і 37 ділянок автодоріг обласного значення у 5 регіонах.

МНС закликає громадян стежити за змінами погоди. Не нехтуйте повідомленнями про штормове попередження і дотримуйтесь необхідні запобіжні заходи,
– повідомили в пресслужбі Міністерство надзвичайних ситуацій.

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