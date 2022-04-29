Казахстан не надаватиме механізмів обходу санкцій, – Кулеба поговорив з главою МЗС країни

Росіяни шукають країни, через які можна буде обходити санкції. Кремль сподівається, що йому може допомогти Казахстан.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 квітня написав, що поговорив із міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберді. За словами Кулеби, співрозмовник підтвердив традиційно дружні відносини між країнами.

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"Ми також обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій. Він запевнив, що Казахстан не передбачає і не буде надавати механізми ухилення від санкцій", – розповів Кулеба.

Чи допомагав Казахстан Росії

Журналісти "Схем" встановили, що банк Казахстану Altyn Bank дозволяє росіянам дистанційно робити віртуальні картки міжнародних платіжних систем Visa/Mastercard. Тобто можна оформити картку й не виїжджати з Росії.

Таким чином громадяни країни-терористки можуть платити за закордонні товари та послуги.

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