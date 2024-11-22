Після удару новою балістикою по Україні: у Казахстані посилюють заходи безпеки

У Казахстані на тлі удару по Україні новою балістичною ракетою терміново посилюють заходи безпеки. Мовиться не лише про військові об'єкти, а й про цивільні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретаря президента Казахстану Беріка Уалі.

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Казахстан посилює заходи безпеки

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду та силовикам терміново вжити посилити заходи безпеки на військових та цивільних об'єктах. Таке рішення він ухвалив після того, як Владімір Путін виступив із заявою-погрозою 21 листопада.

Глава держави Касим-Жомарт Токаєв дав доручення прем'єр-міністру, керівнику Адміністрації президента, керівникам усіх силових відомств і акимам вжити термінових заходів щодо забезпечення безпеки основних військових і цивільних об'єктів у зв'язку з ескалацією ситуації навколо України,

– повідомив прессекретар Токаєва.

Крім того, президент Казахстану тримає це питання на особистому контролі. Токаєв наголосив, що головна мета держави – зберегти стабільність, спокій та законність.

Водночас прессекретар Токаєва додав, що Казахстан неодноразово виступав за вирішення питання про "припинення військових дій між двома слов'янськими народами шляхом переговорів".