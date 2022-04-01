Казахстан поважає територіальну цілісність України, – адміністрація президента

У Казахстані кажуть, що поважають територіальну цілісність України. В адміністрації президента країни запевнили, що щодо питань Криму та Донбасу керуватимуться рішеннями ООН.

Про це повідомив перший заступник керівника адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов. Він зазначив, що в його країні немає проблем з тим, щоб називати речі своїми іменами.

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Казахстан не визнає "ситуацію з Кримом та Донбасом"

Росія вирішила ввести закон, який забороняє слово "війна". Вони називають це "спеціальною військовою операцією". Але в Казахстані ми це називаємо так, як є, на жаль,

– зауважив Сулейменов.

Чиновник визнав, що Росія хотіла б, аби Казахстан був на її боці більше. Проте в Нур-Султані кажуть, що "не визнають ні ситуацію з Кримом, ні ситуацію з Донбасом, бо їх не визнає ООН". Головне для країни – рішення Організації Об'єднаних Націй.

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Сулейменов запевнив, що Казахстан не стане інструментом для росіян, аби обійти санкції.