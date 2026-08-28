Прохання США: що Україні робити з Казахстаном, який допомагатиме Путіну паливом

Казахстанські НПЗ розпочнуть перероблення російської сирої нафти для подальшого повернення готового пального до країни-агресорки. Водночас Україна утримується від атак на Каспійський трубопровідний консорціум через зобов'язання перед Вашингтоном.

Експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу, що стриманість України продиктована насамперед інтересами американської компанії Chevron. За його словами, саме гарантії для США є головним орієнтиром для Києва, а не геополітичні забаганки Астани.

Що Україні робити з Казахстаном?

Експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" зазначив, що Казахстан намагається втримати баланс і повністю не завалитися в економічну та політичну залежність від Китаю. Участь американського нафтового бізнесу в КТК дає Астані таку можливість, а для України це є першочерговим зобов'язанням перед партнерами у Вашингтоні.

Ми це зробили не стільки для Казахстану, скільки для американської компанії Chevron. Насамперед наша обіцянка стосувалася саме американців. Тобто тут менше нам важить сам Казахстан і його побажання, скільки важливі американські інтереси, бо ми пообіцяли,

– наголосив він.

Жовтенко переконаний, що Казахстан не демпінгуватиме й продаватиме Росії продукти нафтопереробки за максимально високими цінами. У цій ситуації повториться сценарій з Індією, яка купувала дешеву російську сировину, а потім продавала країні-агресорці бензин та дизель втричі дорожче.

Якщо Казахстан хоче заробляти, то хай заробляє по повній. Хай росіяни платять максимальну ціну, яку тільки можливо. І краще вони переплатять Казахстану, який ці гроші не конвертує у щось загрожуюче Україні, ніж Росія заплатить Ірану чи Північній Кореї за зброю,

– зауважив він.

Експерт підкреслив, що в умовах гібридної війни безпекова політика набуває гнучкості. Україні важливо використовувати такі схеми на свою користь, адже додаткові витрати виснажують російський бюджет і зменшують фінансові можливості агресора.

Жовтенко проаналізував ситуацію щодо Казахстану: дивіться відео

Додамо, що у липні цього року Казахстан дозволив експортувати до Росії вдвічі більше бензину. Однак важливо, що постачальники побоюються потрапити під європейські або інші західні санкції. В результаті, країна-агресорка отримала пальне лише з невеличкого НПЗ.