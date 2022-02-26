Казахстан відмовив Росії у приєднанні своїх військ до наступу в Україні, – NBC

Влада Казахстану відмовила Росії у проханні долучити свої війська до наступу на Україну. Крім того, країна не погодилася визнати псевдореспубліки Донбасу.

Казахстан, як відомо, є одним із найближчих союзників Росії. Однак офіційне оголошення нею війни Україні не підтримали навіть там.

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Війська Казахстану не вводитимуть в Україну

Влада Казахстану відмовила Росії у проханні долучити свої війська до наступу на Україну.

Ба більше – країна заявила, що не визнає псевдореспубліки на Донбасі. Їхню "легітимізацію" Володимир Путін використав як привід для вторгнення на українську землю.

Рішення Казахстану похвалили в США

Такий крок від союзника Росії отримав підтримку Сполучених Штатів. "Ми вітаємо заяву Казахстану про те, що вони не визнають псевдореспублік", – йдеться в реакції Вашингтона. Там додали, що підтримують і рішення країни відмовитися надсилати їхні війська в Україну.

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