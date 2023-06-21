У Казахстані біля ТЕЦ впав невідомий дрон, – ЗМІ

Неподалік Байконурської електростанції в Казахстані впав дрон. Жодних розпізнавальних знаків на корпусі немає.

Інцидент трапився зранку 21 червня. Про це повідомляє один з пропагандистських російських телеграм-каналів.

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Що відомо про інцидент

Повідомляється, що невідомий безпілотник упав неподалік Байконурської електростанції. Співробітники охорони "Байконуренерго" знайшли невідомий квадрокоптер близько 7:00. На територію він не залетів, проте лежав на землі біля одного із контрольно-пропускних пунктів підприємства.

Хоч Байконурська ТЕЦ входить до єдиної енергосистеми Казахстану, проте належить російському виробничо-енергетичному об'єднанню "Байконуренерго".

Ніяких розпізнавальних знаків на корпусі не було, а вибухівку при первинному огляді не виявили.

Дрон відправили на вивчення

Внаслідок події ніхто не постраждав, руйнувань теж немає. Спеціалісти забрали дрон для вивчення. Наразі правоохоронці намагаються з'ясовувати, кому він належить.

До слова, днями у Казахстані трапився ще один інцидент. У столиці країни, Астані, чоловік взяв заручників у банку та погрожував їх вбити.

Що трапилось в Астані