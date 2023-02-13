У масці й з сокирою: у Казахстані підліток напав на дітей у школі
Джерело:Tengri News
У Петропавловську, що на півночі Казахстану, озброєний сокирою підліток напав на школярів. Як наслідок, троє дітей отримали поранення.
Нападником виявився учень 9 класу. Відомо, що підліток перебуває на психіатричному обліку.
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Проніс до школи сокиру та ніж: правоохоронці відкрили справу проти нападника
Місцеві ЗМІ повідомляють, що учень 9 класу зміг пронести у школу сокиру та ніж. Хлопець відійшов у вбиральню, де надягнув на себе маску.
Маска і сокира нападника / Фото Tengri News
Неповнолітній вийшов в ній у коридор і напав на старшокласників. Школяр поранив 3 учнів – постраждали підлітки, що навчаються у 9 та 10 класах.
Двох з них госпіталізували з колотими ранами голови та передпліччя, а ще один учень отримав необхідну медичну допомогу на місці. Відомо, що різанина трапилася у Петропавловській школі № 4.
За наявними даними, неповнолітній перебуває на психіатричному обліку. Його затримали правоохоронці та розпочали досудове розслідування за фактом замаху на вбивство.
Школа, у якій трапилася різанина / Фото Tengri News
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