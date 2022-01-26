У Казахстані відновили електропостачання після масового збою

Функціонування енергетичної системи Казахстану вдалося відновити після масштабного збою 25 січня. Крім того, відновили й паралельну роботу з енергосистемою Киргизстану.

На сайті глави уряду Казахстану проінформували, що до 16:00 за місцевим часом електрикою знову забезпечили жителів всіх регіонів південної зони Казахстану.

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У Казахстані відновили електропостачання

Своєчасно вжиті заходи дали змогу відновити протягом максимально коротких термінів нормальний режим енергосистеми та електропостачання споживачів,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, вдалося відновити й паралельну роботу з енергосистемою Киргизстану.

Також Казахстан допомагає ліквідувати аварію в Узбекистані. Там триває поетапне введення регіональних станцій у роботу та відновлення електропостачання.

Проблеми з електроенергією у країнах Центральної Азії: коротко

25 січня у Центральній Азії стався масштабний збій, у результаті якого без електрики залишилися Казахстан, Киргизстан та Узбекистан.

За інформацією казахстанського оператора з управління електричними мережами KEGOC, спричинило аварію перевантаження транзитної лінії. Воно ж трапилося "через помилку узбецьких та киргизьких енергетиків".

Населення зіткнулося з проблемами із водопостачання та великими заторами. На курорті Амірсой туристи застрягли на канатній дорозі, яка зупинилася через відключення світла.

Туристи застрягли на канатній дорозі: відео "Ташкент сегодня"